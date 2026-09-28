Sénégal: Le ministre de l'Éducation nationale salue l'initiative de l'Association Bes

Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu, ce 27 septembre 2026, à l'école Ahmadou Bamba Mbakhane Diop 3 de la Zone B à Dakar, pour constater l'avancement des travaux de réhabilitation menés par l'association Bien-être scolaire (Bes). Une action saluée par Moustapha Mamba Guirassy.

C'est dans une atmosphère de mobilisation communautaire que l'école Ahmadou Bamba Mbakhane Diop 3 de la Zone B (Dakar) a accueilli, le dimanche 27 septembre 2026, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. Venu constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'établissement, le patron du département de l'Éducation a été reçu par le directeur de l'école, mais également par les membres de l'association Bien-être scolaire (Bes), fer de lance de cette initiative citoyenne.

Active depuis 2020, l'association Bes s'est donné pour mission de réhabiliter les établissements scolaires défectueux à travers tout le Sénégal, là où le besoin se fait le plus sentir. Un engagement bénévole qui repose, selon son secrétaire général, Djibril Diallo, sur une conjugaison de moyens : l'appui du ministère de l'Éducation nationale, le soutien de partenaires et les cotisations des membres de l'association. Les travaux engagés dans l'établissement couvrent plusieurs volets essentiels : l'électrification, la remise en fonction des robinets et la dotation en tables-bancs. Autant d'interventions qui visent à offrir aux élèves des conditions d'études conformes à leur dignité.

Prenant la parole, le ministre Moustapha Mamba Guirassy a tenu à saluer chaleureusement l'initiative de l'association. Dans un contexte marqué par la préparation de la rentrée scolaire, il a rappelé que de nombreux établissements publics du Sénégal se trouvent dans un état de délabrement nécessitant des réfections urgentes.

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Pour M. Guirassy, l'association Bien-être scolaire a lancé, à travers ses actions, « un défi patriotique à tous les citoyens sénégalais ». Le ministre de l'Éducation nationale n'a cependant pas manqué de lancer un appel à la responsabilité collective. Il invite l'ensemble des acteurs du système éducatif à veiller sur leurs établissements respectifs et à préserver le matériel scolaire, afin de lui garantir une longévité.

Pour sa part, le directeur de l'école Ahmadou Bamba Mbakhane Diop 3 a exprimé sa satisfaction quant aux travaux en cours, menés par l'association avec l'appui considérable du ministère. Pour sa part, le directeur de l'école Ahmadou Bamba Mbakhane Diop 3 a exprimé sa satisfaction quant aux travaux en cours, menés par l'association avec l'appui considérable du ministère. Ces réfections, a-t-il souligné, donneront à l'école un cadre « plus accueillant et plus propice à l'apprentissage des élèves »