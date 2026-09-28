Sénégal: Rage à Mbacké - Les chiens errants au coeur des préoccupations

La prolifération des chiens errants dans le département de Mbacké constitue une préoccupation pour les services vétérinaires. Entre les risques de morsures et la présence de cas de rage, l'inspecteur départemental du service vétérinaire, Malick Sall, appelle à une meilleure gestion des déchets et annonce une campagne de vaccination gratuite.

Le caractère religieux et culturel du département de Mbacké fait de la localité un lieu où se tiennent régulièrement de nombreuses cérémonies et manifestations. Les restes des repas préparés à l'occasion de ces événements constituent toutefois une source de nourriture pour les animaux errants, notamment les chiens. « Il y a une prolifération de ces chiens errants qui trouvent à manger à partir des cérémonies », a expliqué Malick Sall, inspecteur départemental du service vétérinaire de Mbacké.

Cette forte présence des chiens errants n'est pas sans conséquences. Selon le responsable des services vétérinaires, des cas de rage sont régulièrement signalés dans le département. « Des cas de maladie de la rage sont notés », a-t-il indiqué. Il souligne que les services reçoivent fréquemment des plaintes et que les prélèvements effectués puis envoyés au laboratoire se révèlent souvent positifs. À cela s'ajoutent les cas de morsures de chiens enregistrés aussi bien chez les humains que chez les animaux.

Pour lutter contre la rage, l'abattage des chiens errants a longtemps constitué l'une des principales options retenues par les autorités. Si cette mesure permet de réduire temporairement la population canine, Malick Sall estime toutefois que le phénomène reprend rapidement lorsque les opérations tardent à être menées. « Et ça devient un danger patent, surtout dans le département de Mbacké, à travers la ville de Touba », a-t-il averti.

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L'inspecteur départemental du service vétérinaire préconise ainsi d'agir en amont, notamment en s'attaquant aux dépôts sauvages d'ordures qui constituent une source de nourriture pour les chiens errants. Il appelle à mieux conditionner les déchets, notamment les restes alimentaires, afin d'empêcher les animaux d'y accéder.

À l'occasion de la Journée mondiale contre la rage, Malick Sall a annoncé le démarrage, ce lundi, d'une campagne de vaccination gratuite des chiens. Il invite les propriétaires à collaborer avec les services vétérinaires pour assurer la réussite de cette opération. « Nous nous attelons à ce que chaque chien soit vacciné gratuitement avec un carnet à bord. Nous associons à cela un déparasitant contre les parasitoses », a-t-il déclaré.

Rappelant que la rage est une maladie mortelle, l'inspecteur départemental invite également les populations à signaler rapidement tout cas de morsure afin de permettre une prise en charge et un suivi médical appropriés.