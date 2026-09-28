Sénégal: 37e Traversée Dakar-Gorée - Ousseynou Diop règne, Aïcha Diop surprend

Ousseynou Diop (Asfa) a encore dompté la baie de Dakar. Ce 27 septembre 2026, le nageur des forces armées a remporté la Traversée Dakar-Gorée pour la cinquième fois d'affilée. Chez les dames, Aïcha Diop (Aoc) a créé la surprise en s'imposant devant sa coéquipière Fatou Sèye. Deux victoires signées Diop, lors d'une 37e édition marquée par une participation record de 1 024 nageurs.

Cinq sur cinq. Ousseynou Diop ne lâche plus la Traversée Dakar-Gorée. Hier, le nageur de l'Association sportive des forces armées (Asfa) s'est offert un cinquième sacre consécutif, confirmant son statut de référence de l'eau libre au Sénégal.

La victoire ne lui a pourtant pas été offerte. Parti à 12h23 de la plage de la Voile d'Or, sous une mer apaisée, il a longtemps nagé en tête avec ses coéquipiers Moussa Guèye et Adama Thiaw Ndir. Diop et Guèye ont distancé Thiaw Ndir juste avant le contournement, avant qu'Ousseynou Diop ne se détache avec autorité dans les dernières minutes.

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Chez les dames, la victoire a souri à une nageuse que peu attendaient. Aïcha Diop, de l'Atlantique olympique club (Aoc), s'est imposée au terme d'une course maîtrisée, devant sa coéquipière Fatou Sèye et Ngoné Diop, de l'Olympique de Ngor. Un doublé qui confirme la vitalité de l'Aoc et l'émergence d'une nouvelle génération de nageuses.

Au-delà des vainqueurs, cette 37e édition restera celle de tous les records : 1 024 nageurs sur la ligne de départ, contre une vingtaine en 1985. « Il n'y avait pas seulement des nageurs licenciés : la moitié vient des plages. Nous avons eu des amateurs et des nageurs du corps diplomatique qui sont venus en masse. C'est donc une grande satisfaction pour nous », se réjouit Magatte Dièye, président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage. Le signal est fort : la Traversée n'est plus réservée aux initiés, elle est devenue une fête de la mer.

Réunir autant de nageurs en pleine mer impose un dispositif de sécurité conséquent. Magatte Dièye a salué l'appui de la Marine nationale, du ministère de l'Environnement, du Port et, désormais, de la Police. Il retient surtout la forte présence des jeunes, à quelques semaines des JOJ Dakar 2026. « Il faut miser sur les jeunes. Les Joj vont peut-être servir de tremplin pour le sport sénégalais », estime-t-il. Reste à transformer cet engouement populaire en vocations, et ces vocations en performances.