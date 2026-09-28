Sénégal: Vacances - Quand les consoles prennent le pouvoir

Les consoles de jeux vidéo sont un véritable passe-temps pour beaucoup, surtout chez les jeunes. En cette période de vacances, certains demandent ces consoles comme récompenses pour leur travail à l'école. C'est un moyen de se divertir, mais aussi cela permet à ces jeunes, pour la plupart, de rester chez eux.

Durant les vacances, certains jeunes mettent en place des programmes pour sortir et bien profiter des vacances. Pour beaucoup d'autres, c'est le moment de sortir les consoles, les dépoussiérer et brancher les fils. Parmi ceux-là, certains demandent des consoles de jeux vidéo comme récompenses d'une année scolaire bouclée haut la main.

« Boy, tu veux quoi ? Tu veux acheter une Play, des jeux ? »

Pour d'autres, les parents font eux-mêmes le choix de les leur acheter pour ne pas qu'ils sortent. Des vacances à la maison obligatoires ! Ce qui augmente la demande d'après les vendeurs.

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Il est 16h12 au marché de Colobane, en ce jeudi 24 septembre. Quelques gouttes d'eau tombent sur le crâne des humains qui ne voient pas de soleil à cette heure d'habitude éclairée. Certains s'abritent, d'autres marquent le pas en évitant les flaques d'eau qui se forment par endroits proches. Sur la rue (...), les marchands proposent des montres, des téléphones et accessoires électroniques de toutes sortes.

« Dis, ça te plaît bien, hein », articulent-ils souvent en parlant de ces machins. La pluie s'accélère et rend cette rue, plus ou moins bien remplie en temps normal, déserte. Direction la gauche, sur 10 mètres, encore à gauche. Des escaliers étroits se dressent et, comme sur ordre, un fil se forme pour chaque sens. Ce qui oblige certains à coller ces murs noirs dont la peinture blanche en dessous refuse de se montrer nue. « Boy, tu veux quoi ? Tu veux acheter une Play, des jeux ? », dit un monsieur barbu et de taille moyenne, tout en s'avançant. Il n'est pas le seul à être posté ici. Leur rôle est de chercher des clients pour les vendeurs.

Sur cet étage, les premiers magasins ont des vitrines où sont exposées des consoles, des manettes, des ordinateurs, des écrans télévisés et aussi des CD. Il faut marcher quelques mètres pour apercevoir, dans un magasin, Mass. Il s'applique sur un écran à l'arrière duquel est branché un câble HDMI. À côté, une PlayStation 4. Comme pour télécharger des données, une bande mince se remplit petit à petit. « Les vacances sont le moment où la vente de consoles marche le mieux. De fin juin au début d'octobre. Ça se comprend parce que les jeunes sont plus libres. Même s'ils ne sont pas les seuls à les acheter », confie Mass.

Il jette un oeil sur l'écran. « Il reste combien de minutes ? », lui demande un homme dont les cheveux blancs forment un contour coloré autour de la bouche. Mass répond : « Il en reste 25. » Le jeune homme en profite pour finir les « fatayas » recouverts de sauces rouge et jaune qui étaient dressés sur un papier où il est possible de lire des prénoms et le nom d'un parti politique sans aucun doute.

« Borom maye yi (ndlr, celui qui offre) »

Mass poursuit. « Nous, on vend seulement des consoles d'occasion. Des Nintendo Switch, des Xbox et surtout, ce qui est plus demandé, la PlayStation. Pour les prix, ceux des PlayStation 4 ont beaucoup baissé. Tu peux en trouver pour 90 000 F. Or, pour la PlayStation 5, il faut compter un montant dans les 250 000 ou 300 000 F en fonction du type que vous cherchez. » « En cette fin de vacances aussi, il arrive que certains veuillent vendre leurs consoles, il arrive donc qu'on achète et les remette sur le marché », termine Mass.

À la sortie de ce magasin, sur une trentaine de mètres, une autre boutique propose les mêmes services que Mass, mais avec des simulateurs de conduite Logitech. Dans cet espace éclairé et climatisé, des étagères pendent aux murs. Une ambiance de setup ! « Nous vendons principalement des consoles de jeux vidéo et les accessoires qui vont avec. Des manettes, des jeux, des simulateurs de conduite Logitech et même des écrans télévisés », dit Assana, un jeune homme en t-shirt blanc avec des bandes noires. Tout d'un coup, un monsieur rentre dans le magasin.

Teint clair, lunettes carrées, il est reconnaissable pour certains. C'est Cheikhou Global Business sur TikTok ou encore « boroom maye yi (ndlr, celui qui offre) ». Cheikh, de son vrai nom, confie qu'il vend tout ce qui touche aux consoles. « Même GTA6 sera disponible à sa sortie. Nous avons déjà fait la précommande », d'après lui. « Nous achetons depuis l'extérieur nos consoles d'occasion », précise Assana. À côté de lui, un jeune paraît concentré sur l'écran, manette à la main, il appuie avec douceur sur les touches.

« C'est durant cette période de vacances qu'on en vend le plus »

« Je suis venu acheter une Play 4, là, je la teste pour voir si ça me va », fait le jeune client. « Je préfère acheter ma console d'occasion, c'est beaucoup moins cher », s'exclame-t-il avant de se lancer dans une entreprise de marchandage avec Cheikh.

À côté des consoles d'occasion, les neuves sont aussi prisées en cette période de vacances. À bord d'un bus Dakar Dem Dikk, direction le centre-ville, sur Pompidou. En face de la boutique Nova, collée à l'entrée principale de la pharmacie Guigon, Carrefour Technologie se tient debout. Les vitres laissent apparaître des téléviseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver.

À l'intérieur, le personnel, tous en t-shirt orange. Une d'entre eux est penchée sur le comptoir central. C'est Madame Mbaye. Pour elle, c'est bien normal que les jeunes se jettent sur les consoles durant les vacances. « C'est durant cette période de vacances qu'on en vend le plus. Le plus demandé étant la PlayStation 5, bien que très chère, parce que nous ne vendons que des PS5 scellées. » Sur la rue que la pluie continue de mouiller, ce jeune gamer et lycéen, Zack, dit préférer les neuves à celles d'occasion.

« Si je dois mettre mon argent dans une console, sans hésiter, j'irais acheter une neuve. Souvent, c'est garanti et tu es sûr d'être le premier à l'allumer », explique-t-il en déployant son parapluie. Mais pour lui, la saison des jeux va bientôt prendre fin. « Ma mère m'a demandé de lui donner ma Xbox dans une semaine. Elle va la garder le temps de l'année scolaire », lance-t-il alors que ses copains se riaient de lui.

Charles est lui aussi vendeur de matériels électroniques. Son commerce est à côté de la pharmacie, sur l'avenue Lamine Gueye. « Les consoles sont incontournables pour les gamers, surtout en vacances. C'est le temps où ils seront libres. Il y a même des parents qui viennent acheter des consoles de jeux vidéo pour leurs enfants pour les forcer à rester à la maison », déclare Charles. « Nous vendons des Switch, des PS5 neuves et des Xbox. D'ailleurs, la PS5 est en rupture de stock au Sénégal. Certainement, la cause est la sortie de GTA6, qui ne sera disponible sur aucune autre PlayStation », affirme-t-il.

Les aiguilles des montres indiquent qu'il est 17h35. Les nuages gris couvrent toujours le ciel, laissant tomber, comme sur Colobane, une pluie pour certains timide. Les activités continuent leur cours au centre-ville. Ceux qui se plaignent de la chaleur peuvent se consoler, même sans jeux vidéo, de l'humidité.