Ile Maurice: Le Queen Elizabeth College remporte l'«Omnicane Award 2026»

L'équipe 28 du Queen Elizabeth College (QEC) a décroché la première place de l'Omnicane Award 2026. Les résultats ont été dévoilés le vendredi 25 septembre lors d'une cérémonie au Holiday Inn Mauritius Mon-Trésor, à Plaine-Magnien, en présence du président de la République, Dharam Gokhool, Jimmy Tong Sam, président du conseil d'administration d'Omnicane, et Jacques M. d'Unienville, Chief Executive Officer du groupe.

L'équipe gagnante du QEC était menée par Manshika Bacorisen, et composée de Daivya Moorghen, Justin Yim Lim, Tiaanah Sudiksha Bujun et Mohammed Fouad Nazeerally. Ils ont reçu un cash prize de Rs 20 000 chacun ainsi qu'un shield souvenir. Le recteur du collège, Sunil Sanjay Jagesar, a quant à lui reçu l'Omnicane Award Challenge Trophy.

Cette édition a rassemblé 50 inscriptions, soit 250 participants issus de 28 collèges, autour du thème du centenaire d'Omnicane : la question de ce qui, dans l'héritage du groupe, mériterait d'être préservé et de ce qui devrait être repensé, ainsi que la manière dont une innovation responsable, inclusive et durable pourrait façonner l'avenir commun.

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Le jury, présidé par Fareed Jaunbocus, directeur général de Strategos Ltd, et composé de Lindsay Fayolle et Lindsay Davy, tous deux anciens cadres d'Omnicane Milling Operations, a eu une tâche particulièrement difficile face aux huit équipes finalistes retenues - deux du collège Royal de Curepipe, deux de France Boyer de la Giroday State Secondary School (SSS), deux du QEC, une de la sir Leckraz Teelock SSS et une du Hindu Girls College.

La deuxième place est revenue à l'équipe du collège Royal de Curepipe (Team 50), menée par Girisha Cuniah et composée de Jatin Parsad Sewtohul, Shlok Bullywon, Muhammad Rayyaan Khodabocu et Muhammad Rayaan Shaahid Beeharry, chacun récompensé d'un chèque de Rs 8 000 et d'un shield souvenir. La troisième place a été attribuée à l'équipe de la France Boyer de la Giroday SSS (Team 39), représentée par Sania Pultee, Ishika Rajoo Appadoo, Sanchita Bockhoree, Grace Jacques et Vanshika Kistna, qui ont chacune reçu un chèque de Rs 2 000 et un shield souvenir.

Dans son discours, Jacques M. d'Unienville a souligné qu'Omnicane célèbrera en 2026 son centenaire, une étape qu'il a présentée comme une invitation à se tourner vers l'avenir autant qu'à se remémorer le chemin parcouru depuis 1926. Il a ajouté que l'Omnicane Award n'avait pas été conçu comme une simple compétition, mais comme une plateforme permettant aux jeunes d'explorer les grands défis de société et de proposer leurs propres solutions, en menant des recherches, en remettant en question les idées reçues et en travaillant en équipe. Il a conclu en évoquant les générations d'hommes et de femmes qui, sans savoir ce que deviendrait l'entreprise, avaient eu le courage de construire, de s'adapter et de transmettre un héritage plus solide à la génération suivante.

Ce concours de projets inter-collèges, organisé sous l'égide de la Fondation Omnicane, a connu plusieurs appellations au fil des décennies : le Lonrho Award de 1971 à 1996, puis l'Illovo Award de 1997 à 2000, avant de devenir le Mon-Trésor Award de 2004 à 2008, auquel a succédé l'Omnicane Award. Son objectif est resté inchangé depuis l'origine : permettre aux jeunes de travailler en équipe sur des questions d'actualité, de mener des recherches et d'aboutir à des propositions et recommandations concrètes.