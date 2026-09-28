Ile Maurice: Exercice illégal présumé d'un vétérinaire indien

Une plainte a été déposée à la police de Grand-Gaube après qu'un vétérinaire indien, qui aurait proposé des services de médecine et de chirurgie vétérinaires sans être autorisé à exercer à Maurice, a été repéré dans un village du Nord. L'affaire a été signalée aux autorités par le président du Veterinary Council of Mauritius et Acting Registrar.

Selon les informations consignées dans le rapport de police, l'affaire remonte au 25 septembre. Le président a déclaré avoir reçu des informations concernant des activités qui auraient lieu au Grand-Gaube Village Hall.

Il s'est alors rendu sur place. Il y aurait vu ce dernier, présenté comme un ressortissant indien, qui aurait été en train de proposer des services vétérinaires, notamment la stérilisation de chiens et chats errants.

Le Veterinary Council affirme que ce dernier ne détient pas de permis professionnel pour exercer à Maurice et qu'il a été radié du registre du Veterinary Council.

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Interrogé sur sa présence sur les lieux, il aurait expliqué qu'il procédait à la stérilisation des animaux et qu'il intervenait sous la supervision d'un vétérinaire mauricien dûment enregistré.

Cette explication est contestée dans la plainte à la police. Le vétérinaire mauricien n'était pas présent au moment des faits rapportés. Le Veterinary Council rappelle également qu'étant radié, il ne serait pas autorisé à pratiquer une intervention chirurgicale vétérinaire, à dispenser des médicaments ou à fournir des soins vétérinaires, que ce soit sous la supervision ou la responsabilité d'un vétérinaire enregistré.

Dans sa déposition, le président du Veterinary Council indique agir «de bonne foi» et demande à la police d'enquêter sur ces activités présumées illégales. L'affaire, enregistrée sous la rubrique Illegal Practice of Veterinary Medicine and Surgery, devrait ainsi faire l'objet de vérifications, notamment sur les circonstances dans lesquelles ces interventions étaient réalisées, le rôle éventuel du vétérinaire cité et l'autorisation dont disposait, ou non, ce dernier pour intervenir sur des animaux.