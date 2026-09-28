Sénégal: Le prolongement du train express régional vers l'aéroport de Dakar entre en service

Le TER sénégalais franchit une nouvelle étape aujourd'hui. La ligne du train express régional est officiellement prolongée jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Un nouveau tronçon de 19 kilomètres relie désormais Diamniadio en banlieue à l'aéroport, et doit permettre de le rallier depuis le centre de Dakar en moins d'une heure. Cette extension très attendue arrive à quelques semaines des Jeux olympiques de la Jeunesse.

Après plusieurs années d'attente et de reports, le TER sénégalais atteint enfin sa destination finale. Le président Bassirou Diomaye Faye doit inaugurer ce lundi le tronçon reliant Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne, à Diass. Longue de 19 kilomètres, cette section vient prolonger la ligne mise en service fin 2021 entre la gare de Dakar et Diamniadio.

Au total, le train express régional couvre désormais près de 55 kilomètres, et permet de relier le centre de la capitale à l'aéroport en un peu moins d'une heure, pour 4 000 francs CFA en seconde classe, soit 6 euros, et 7 500 francs en première.

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Le chantier de cette deuxième phase avait été lancé en mars 2022, pour un coût annoncé à l'époque à 207 milliards de francs CFA. Le calendrier initial prévoyait une ouverture fin 2023, mais plusieurs ajustements ont repoussé la mise en service. Le chantier a notamment connu un ralentissement de onze mois lié à des suspensions de paiement.

Cette extension arrive à un moment stratégique : à quelques semaines des Jeux olympiques de la Jeunesse, que Dakar accueille fin octobre. Les autorités sénégalaises présentent cette ligne comme l'axe central du dispositif de transport prévu pour les délégations sportives et les visiteurs étrangers.

D'autres extensions sont déjà à l'étude, notamment vers Thiès, sur une vingtaine de kilomètres supplémentaires, avec Mbour également évoqué comme piste pour la suite.