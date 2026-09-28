Tunisie: L'inaction face à la pollution plastique pourrait coûter jusqu'à 10 milliards de dollars

La Tunisie perd de plus en plus d'argent à cause de l'inaction face à la pollution plastique, selon un rapport de l'ONG Greenpeace Moyen-Orient et Afrique. D'ici 2040, le rapport prévoit entre 3 et 10 milliards de dollars de pertes. Un rapport alarmant, d'autant que le Forum de la mer qui s'est tenu les 24 et 25 septembre à Bizerte a également appelé à agir contre la pollution plastique en Méditerranée.

Au Forum de la mer à Bizerte, à une soixantaine de kilomètres de Tunis, le ton est celui de l'urgence. Le pays produit 188 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont 17 000 en mer Méditerranée.

Un bilan qui ne va qu'en augmentant selon Jamila Ben Souissi, présidente de l'association tunisienne des sciences de la mer. « En fait, d'après les données dont nous disposons, malheureusement le rythme va crescendo. À mon avis, il faut impérativement agir à la base, en amont, c'est-à-dire stopper les sources de nuisances et la production du plastique », explique-t-elle.

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Le gouvernement tunisien avait pourtant adopté une loi en 2020 pour réduire la production du plastique, notamment avec l'interdiction des sacs à usage unique. « Je pense qu'on est très bien outillé en termes de texte juridique, mais là où le bât blesse, c'est l'application. À un certain moment, je me rappelle très bien que le ministère de l'Environnement a donné une date butoir pour l'utilisation des sachets plastiques. Ils ont essayé, mais ça n'a jamais été respecté. Et même si c'est respecté, c'est provisoirement et pas par tout le monde », déplore Jamila Ben Souissi.

La Tunisie, avec d'autres pays, est attendue au tournant, notamment dans les réunions qui se tiennent jusqu'au 30 septembre à Bangkok autour d'un traité mondial relatif au plastique.