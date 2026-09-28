Congo-Kinshasa: Ebola - En Ituri, la dispersion de milliers de déplacés inquiète l'ONU

28 Septembre 2026
Radio France Internationale

En République démocratique du Congo (RDC), l'ONU alerte sur la situation du site de déplacés de Kigonze, à Bunia, dans l'Ituri. Le 20 septembre 2026, des militaires ont investi le site à la recherche d'armes et de présumés membres d'un groupe armé. Des coups de feu ont été entendus. Quelques jours plus tard, un incendie a également frappé le site. Depuis, de nombreuses familles ont fui et l'accès reste difficile pour les humanitaires. Une situation d'autant plus préoccupante que le site est également concerné par la riposte contre Ebola.

Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Damien Mama, s'inquiète des possibles conséquences. « La situation sécuritaire sur le site de déplacés de Kigonze s'est détériorée et de nombreuses familles ont quitté le site pour se réfugier auprès de familles d'accueil », explique-t-il.

L'accès humanitaire ayant été difficile ces derniers jours, « nous n'avons pas encore pu établir de façon indépendante l'ensemble des faits, ni mesurer précisément l'ampleur des dégâts et des besoins ». « Notre priorité est donc d'avoir accès au site le plus rapidement possible, afin d'assister les personnes qui sont dans le besoin ».

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La deuxième préoccupation est d'ordre sanitaire d'après le coordinateur humanitaire puisque le site « est couvert par des activités de riposte contre Ebola ». Selon lui, « la dispersion non organisée de milliers de personnes, combinée aux difficultés d'accès, peut rapidement compliquer la surveillance épidémiologique, le suivi des contacts et la continuité des services ».

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