Mauritanie: Les fortes pluies paralysent les déplacements dans la capitale Nouakchott

Depuis jeudi 24 septembre 2026, de fortes pluies se sont abattues sur la capitale mauritanienne, paralysant les déplacements dans plusieurs quartiers. De nombreux habitants peinent à rejoindre leur lieu de travail. Malgré les investissements annoncés dans l'assainissement, ces intempéries remettent en lumière l'épineux problème du drainage des eaux pluviales à Nouakchott.

Depuis 72 heures, Nouakchott vit au ralenti. Au carrefour de Nektekh, un quartier périphérique de la capitale mauritanienne, trouver un taxi relève du parcours du combattant. Routes inondées, chaussées dégradées : les chauffeurs préfèrent ne pas prendre de risques. « Avec ces inondations, personne n'ose faire rouler sa voiture, sinon c'est la panne assurée », explique Ahmed Salem, taximan. « Il y a de l'eau partout, aucun raccourci possible. Même nous qui avons des voitures, on galère. Alors imaginez ceux qui n'en ont pas. »

Conséquence : se déplacer est devenu un calvaire. « Depuis avant-hier, on est dans l'eau. Aucun camion-citerne n'est venu nous aider. On a du mal à se déplacer », rapporte Coumba Sow. Vendeuse de légumes, elle a dû marcher plus de six kilomètres ce matin pour rentrer chez elle. « Ce matin, je suis partie acheter des légumes à revendre, j'ai dû tout faire à pied. Et puis il y en a qui vident leurs fosses sur la route, ça ne fait qu'augmenter les problèmes. Le ciel est encore nuageux, seul Dieu sait ce qui va se passer. On demande juste que les camions-citernes viennent aussi chez nous, pas seulement dans les beaux quartiers. »

« On demande qu'on mette enfin des canalisations »

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Dans des quartiers comme Sebkha, El Mina, Cité Plage ou encore Nektekh, l'eau stagne toujours. Abdoulaye Ba, la cinquantaine, les pieds dans l'eau, interpelle l'État. « On vit des moments difficiles, on ne peut même plus aller travailler. Les moustiques sont énormes. On demande qu'on mette enfin des canalisations, pour que l'eau puisse s'évacuer quand il pleut. » Dans certaines zones, comme au centre-ville, au Marché Capitale ou au carrefour BMD, les autorités ont mobilisé des équipes de pompage afin d'évacuer les eaux.