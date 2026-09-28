Cote d'Ivoire: Un projet d'aménagement ravive des tensions entre le district d'Abidjan et la mairie du Plateau

En Côte d'Ivoire, un projet d'aménagement lagunaire ravive des tensions entre le district d'Abidjan et la mairie du Plateau, le quartier d'affaires de la capitale économique. Il y a une dizaine de jours, dans la nuit du 11 au 12 septembre, un site en cours de réalisation par la mairie pour aménager la lagune avec des aires de jeux et de loisirs a été en partie détruit par le district. La municipalité s'insurge et annonce vouloir déposer un recours.

La mairie du Plateau dénonce une « action unilatérale » de la part du district et la démolition de près de 350 millions de francs CFA d'investissements tout juste réalisés.

Sa crainte désormais : que le reste des aménagements effectués sur la berge est de la lagune soient à leur tour détruits. La municipalité annonce vouloir déposer un recours administratif pour faire cesser les démolitions et obtenir réparation.

De son côté, le district affirme agir dans le cadre de ses prérogatives. Il explique avoir voulu « libérer une emprise publique, occupée de manière anarchique ». Il précise également avoir un projet d'aménagement pour cet espace.

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Ce n'est pas la première fois qu'un différend oppose le district d'Abidjan et la mairie du Plateau. Les deux parties s'accusent régulièrement d'empiéter sur les domaines de compétence de l'autre.

Pour certains observateurs, ces tensions s'inscrivent aussi dans un contexte politique. Le district est dirigé par Ibrahim Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, tandis que la commune du Plateau est administrée par Jacques Gabriel Ehouo, député-maire PDCI.