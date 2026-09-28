Niger: «C'est invivable» - Dans le nord du pays, les multiples pénuries d'eau et d'électricité exaspèrent les habitants

Dans le nord du Niger, la région d'Agadez fait face à des pénuries d'eau, d'électricité, de gaz et de carburant. Un problème récurrent qui exaspère les habitants, lesquels réclament des solutions pérennes. Cette semaine, le préfet d'Arlit a reçu les forces vives du département pour échanger autour de cette situation.

Dans les trois grandes villes de la région du nord du Niger, à Agadez, Arlit, ou encore Tchirozérine, le constat est le même : l'eau et l'électricité manquent. À cela s'ajoutent des difficultés d'accès au carburant et au gaz. Les coupures de courant peuvent durer de 24 à 72 heures, selon Barka Alhassane, président du Collectif des organisations de la société civile de la région d'Agadez.

« Pendant cette période pluvieuse, il y a beaucoup de moustiques, et quand il n'y a pas d'électricité et qu'il n'y a pas de ventilateurs qui sont en train de brasser l'air, c'est invivable », témoigne-t-il. « C'est plus dramatique pour le petit commerce : les produits sont avariés. Certains qui utilisent l'électricité pour produire ne peuvent plus produire. Et même s'ils produisent, c'est en quantité très infime. » Barka Alhassane appelle à résoudre définitivement ces problèmes, d'autant que la population augmente.

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Une pénurie d'électricité « structurelle »

Le problème n'est pas récent, il est structurel, explique pour sa part Rhamar Ilatoufegh, de la coordination de la société civile d'Arlit. « Toute la région d'Agadez et Arlit est fournie par la Sonichar [la société nigérienne du charbon, NDLR], qui a une usine de charbon qui produit de l'électricité. Cette usine-là a été construite il y a 45 ans. Elle a une durée de vie de 25 ans. » Une vétusté qui, selon lui, provoque un « déficit d'électricité ». « Et donc, structurellement, les dispositions n'ont pas été prises à temps. »

Sur les réseaux sociaux, certains internautes lancent des appels, comme celui-ci : « Agadez demande l'essentiel. Elle ne demande pas l'impossible. »