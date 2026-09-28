Cameroun: Le gaz domestique toujours difficile à trouver à Yaoundé

Au Cameroun, le gaz domestique demeure une denrée rare. Malgré les sorties des autorités mettant en garde certains opérateurs du secteur, accusés, entre les lignes, d'entretenir la rareté du produit, notamment à travers des délais de paiement et de livraison irréguliers, à Yaoundé, les consommateurs continuent de peiner à trouver une bouteille de gaz.

« Chaque fois que je soupçonne que ma bouteille de gaz va bientôt finir, je panique. » Cette semaine encore, Joy a arpenté toute la ville à la recherche du gaz. « J'ai dû faire le tour des stations en moto et sous la pluie. C'est vraiment compliqué. »

Après les sorties des autorités, qui fustigeaient l'attitude de certains opérateurs, accusés notamment de privilégier les industries au détriment des points de vente aux particuliers, plusieurs habitants de Yaoundé espéraient une amélioration. Mais on est loin du compte, constate Jules, cuisinier dans un restaurant de la ville : « Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore constaté les résultats parce que j'ai encore trois bouteilles de gaz vides. Si déjà c'était fluide, c'est que mes bouteilles ne devaient pas être vides à la maison. »

Quantités insuffisantes

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Dans certains quartiers, les points de vente commencent toutefois à être ravitaillés, mais les quantités restent insuffisantes pour satisfaire la demande.

Salomon, qui a passé plus d'une semaine sans gaz domestique, est tombé sur une livraison dans le quartier Manguier. « J'étais juste de passage et puis j'ai vu des bouteilles. Comme il y a rareté, ce matin, je suis allé à plus de cinq stations. Il n'y avait pas de gaz. [Le gérant] m'a dit de me dépêcher. Si je ne me dépêche pas, je ne vais pas en trouver. »

Le 23 septembre, dans un communiqué, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundou Essomba, a pointé du doigt certains opérateurs du secteur. Il les accuse d'entretenir la rareté du produit, notamment en ne respectant pas les délais de paiement de leurs fournisseurs et le calendrier de livraison sur le marché camerounais.