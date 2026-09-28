Cote d'Ivoire: Université de Bondoukou/Architecture, urbanisme - Des experts à la rencontre des apprenants

27 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ahua Kouakou

À l'occasion de la conférence inaugurale initiée par l'Université de Bondoukou, le samedi 26 septembre 2026, au sein de ladite institution, des experts en architecture d'intérieur, en urbanisme et en architecture ont rencontré les apprenants de ces différents domaines.

L'objectif était d'échanger sur les réalités de ces métiers, de partager leurs expériences professionnelles avec la génération future et de les éclairer sur les exigences du terrain.

Le président de l'Université de Bondoukou, Prof Djakalia Ouattara, a souligné l'importance de cette activité et lancé un appel aux apprenants : « Cette cérémonie permet de répondre à toutes vos préoccupations. Je vous invite à saisir les opportunités qui se présentent à vous au cours de cette activité. »

Placée sous le thème : « Concevoir l'Afrique contemporaine : architecture d'intérieur, identité, innovation et responsabilité », la conférence a été animée par Diabaté Issa, architecte et Directeur général de Koffi & Diabaté Group.

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Quant au panel, modéré par l'architecte d'intérieur Mandy Dagry-Yacé, il a réuni des experts tels que Youssouf Ouattara, président de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire, les architectes d'intérieur Dr Samuel Antwy et Me Jean-Baptiste Lerro, ainsi qu'Issa Diabaté. Ceux-ci se sont prononcés sur le thème : « Construire et aménager les territoires de demain : regards croisés des professionnels du cadre bâti ».

Une initiative saluée par les étudiants, qui leur permet de mieux appréhender les réalités et les défis liés à l'aménagement durable.

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