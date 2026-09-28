Cote d'Ivoire: Marcory - « Les Zinzins du bonheur » redonnent le sourire aux enfants de familles déguerpies

À Marcory, l'association Les Zinzins du bonheur a apporté un soutien aux familles touchées par le déguerpissement de Vridi. À travers son initiative « La grande collecte du bonheur », elle a remis, samedi 26 septembre, 60 kits scolaires à des enfants à l'occasion de la rentrée scolaire.

Un cartable, des fournitures et surtout un geste de solidarité. À Marcory, les enfants issus de familles déguerpies de Vridi ont reçu un soutien pour aborder la rentrée scolaire dans de meilleures conditions. L'initiative est portée par l'association Les Zinzins du bonheur, dans le cadre de sa campagne « La grande collecte du bonheur ».

Représentant l'association, Mme N'Dja Sabine a expliqué que cette action vise à apporter un soutien concret aux familles confrontées aux difficultés liées au déguerpissement.

« Par ce geste, nous voulons offrir le sourire aux enfants et soulager les parents en cette rentrée scolaire. C'est le créneau des Zinzins du bonheur : bâtir un monde plus solidaire et plus juste », a-t-elle déclaré.

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Les 60 kits scolaires ont été distribués à des élèves du CP1 au CM2. Pour l'association, ce geste constitue une manière de maintenir la solidarité autour des familles concernées et de contribuer, à son niveau, à leur accompagnement.

Un soutien qui se poursuit

Au nom des bénéficiaires, Mme Debou Rachel a exprimé sa gratitude. Elle a rappelé que l'association avait déjà apporté son soutien aux familles après le déguerpissement, notamment à travers des dons de vivres et de produits non alimentaires.

« Nous sommes très contentes de recevoir ces dons qui nous soulagent énormément face à cette situation. Nous prions Dieu de les bénir », a-t-elle témoigné.

Pour les familles bénéficiaires, l'appui intervient dans un contexte où la rentrée scolaire représente une dépense supplémentaire. Les fournitures remises aux élèves permettent ainsi de répondre à une partie de leurs besoins scolaires.

Avec cette opération, Les Zinzins du bonheur entend poursuivre son action en faveur des familles vulnérables. L'association prévoit d'étendre sa campagne à d'autres villes de l'intérieur du pays.

Au-delà des fournitures scolaires, l'initiative entend faire de la solidarité un moyen d'accompagner les familles confrontées aux difficultés et de redonner confiance aux enfants.