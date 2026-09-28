Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire - Plus de 500 élèves de Korhogo reçoivent des kits scolaires

À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, le sourire était sur les visages des écoliers et le soulagement perceptible chez leurs parents, samedi 26 septembre 2026, au quartier 14 de Korhogo. Plus de 500 élèves du primaire ont reçu des kits scolaires offerts par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Composés notamment de sacs, de cahiers et de stylos, ces kits viennent répondre, en partie, aux difficultés de familles confrontées aux dépenses liées à la rentrée scolaire. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de nombreux parents et des responsables locaux.

Représentant le donateur, le directeur régional de la Communication, Lazani Coulibaly, par ailleurs conseiller économique, social, environnemental et culturel, a expliqué que cette initiative vise à apporter un soutien aux familles les plus vulnérables de la commune.

« Avec la politique éducative du gouvernement, tout est mis en oeuvre pour que les enfants de Côte d'Ivoire aient tous accès à l'éducation. Le ministre de la Communication n'a pas dérogé à cette règle », a-t-il déclaré.

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Selon lui, l'identification des bénéficiaires a fait l'objet d'une attention particulière. Le nombre de kits disponibles ne permettant pas de répondre à toutes les demandes, une enquête sociale a été menée afin de cibler les enfants issus de familles ayant le plus besoin de cet appui.

« On a dû faire des listes et cibler les enfants dont les parents ont vraiment des difficultés afin de leur remettre ces kits. Il ne faut pas donner à des gens qui vont les mettre dans la chambre parce que leurs enfants ont déjà des kits. Voilà pourquoi nous avons pris du temps pour faire le choix et mener l'enquête sociale », a expliqué Lazani Coulibaly.

Sur place, la remise des fournitures a rapidement laissé place à des scènes de joie. Les enfants brandissaient leurs nouveaux sacs et découvraient leurs fournitures, tandis que leurs parents ne cachaient pas leur satisfaction.

Pour le représentant du donateur, cette réaction traduit le sens de l'initiative. « C'est une joie pour nous de constater qu'ils sont tous heureux aujourd'hui. Que leurs parents sont aussi soulagés, parce que c'est l'objectif que veut atteindre le ministre », a-t-il indiqué.

Il a rappelé que, pour certaines familles, l'achat des fournitures scolaires représente une charge importante au moment de la rentrée. « Voir tous ces enfants qui allaient souvent avec un ancien cahier et un stylo en classe, peuvent maintenant aller tranquillement avec tous les cahiers et toutes les fournitures qu'il faut en classe », s'est-il réjoui.

Au-delà de la remise des kits, le message adressé aux parents porte également sur le suivi des enfants. Au nom du ministre de la Communication, Lazani Coulibaly les a exhortés à inscrire leurs enfants à l'école et à s'impliquer davantage dans leur parcours scolaire. L'objectif, a-t-il souligné, est de contribuer à former des jeunes capables de prendre leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire.

Chez les bénéficiaires, la joie se passe parfois de mots. Interrogé sur le kit qu'il venait de recevoir, Silué Aristide, un écolier, s'est contenté d'un large sourire, tout en portant fièrement son nouveau sac.

Les parents, eux, ont surtout insisté sur le soulagement apporté par ce geste. Koné Labalan Nathalie, mère de quatre enfants, dit mesurer l'importance de cet appui au moment où les dépenses scolaires s'accumulent.

« C'est un soulagement pour nous en tant que parents en ce début d'année de recevoir des kits scolaires pour nos enfants. Nous avons beaucoup d'enfants à scolariser et, en même temps, nous devons payer les fournitures. Donc, s'il y a un coup de pouce, nous disons merci au donateur », a-t-elle témoigné.

Même sentiment chez Souleymane Soro. Pour ce parent d'élève, les kits arrivent à point nommé. « J'avais beaucoup de difficultés en ce début de rentrée scolaire pour joindre les deux bouts avec la liste de fournitures de mes enfants. Ce matin, nous sommes soulagés par ce geste du ministre. La balle est maintenant dans mon camp pour un meilleur suivi des enfants en classe et de bons résultats en fin d'année », a-t-il promis.

Cette opération s'inscrit, selon les organisateurs, dans une démarche plus large en faveur de la promotion de l'excellence scolaire dans le Poro. Le président du comité d'organisation, Gédéon Coulibaly, a notamment évoqué la Journée régionale du mérite et de l'excellence (Jrmex), qui récompense chaque année les meilleurs élèves de la région.

Il a également indiqué que la distribution de kits scolaires se poursuit dans les villages de la circonscription de Korhogo sous-préfecture, dont Amadou Coulibaly est le député. « Chaque jour, il y a des cérémonies de remise de kits en sous-préfecture au profit des enfants issus des familles défavorisées, afin de leur permettre d'aller sereinement à l'école », a-t-il souligné.

À Korhogo, cette opération aura ainsi permis de joindre l'aide matérielle au message de responsabilité adressé aux parents. Pour les élèves bénéficiaires, elle marque surtout le début de l'année scolaire avec un sac neuf, des cahiers et des stylos, mais aussi avec la promesse de mieux travailler en classe.