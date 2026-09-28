Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Le Fonds de garantie automobile ouvre un bureau à Abengourou

Le Fonds de garantie automobile (FGA) renforce sa présence à l'intérieur du pays. Un bureau régional de l'organisme a été ouvert, le 25 septembre 2026, au sein de l'Établissement public hospitalier régional (EPHR) d'Abengourou. Cette implantation vise à rapprocher les services du FGA des victimes d'accidents de la voie publique.

Avant l'ouverture officielle du bureau, le FGA a mené, pendant deux jours, une campagne d'information et de sensibilisation auprès de plusieurs structures socioprofessionnelles, notamment l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) et les forces de sécurité. L'objectif était de présenter ses fondements, ses missions et ses mécanismes d'intervention.

Lors de la cérémonie officielle, tenue à la préfecture de région en présence des autorités locales et des représentants des différentes couches sociales et professionnelles, le directeur général du FGA, Maizan Koffi Noël, a expliqué les raisons ayant conduit à la création de cet organisme.

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Selon lui, le Fonds de garantie automobile est un organisme paritaire créé par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter une réponse aux situations dans lesquelles les victimes d'accidents de la route se retrouvent sans recours. C'est notamment le cas lorsque le véhicule responsable n'est pas assuré ou lorsque son conducteur prend la fuite.

La Côte d'Ivoire, ayant ratifié le dispositif communautaire de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (Cima), qui regroupe 16 pays, a créé le FGA en 2009. De 2011 à 2024, l'organisme a principalement axé ses activités sur la prise en charge des victimes d'accidents de la voie publique en cas de défaut d'assurance ou de délit de fuite.

À la suite d'un diagnostic, l'État ivoirien a décidé d'élargir le champ d'action du FGA. L'objectif est désormais de contribuer à une meilleure prise en charge des victimes et à la réduction des conséquences des accidents de la voie publique.

Selon Maizan Koffi Noël, les victimes sont souvent confrontées à des difficultés de prise en charge dans les établissements sanitaires, notamment faute de moyens financiers. Depuis novembre 2024, le FGA intervient ainsi auprès des structures de santé et des médecins afin d'assurer la prise en charge systématique et gratuite des victimes d'accidents de la voie publique.

Parce que ces victimes ne se trouvent pas uniquement à Abidjan, le FGA a engagé une campagne d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays, dénommée « FGA Tour 2026 ».

Avec l'ouverture du bureau d'Abengourou, le FGA compte désormais 17 bureaux opérationnels sur l'ensemble du territoire national. L'organisme prévoit de porter ce nombre à 26 bureaux de liaison d'ici à 2027.

« Notre ambition est de faire du Fonds de garantie automobile un organisme de référence en Afrique, en matière d'indemnisation et de prise en charge systématique des frais médicaux des victimes d'accidents de la voie publique à l'horizon 2040 », a déclaré le directeur général.

Maizan Koffi Noël a réaffirmé l'engagement du FGA à mettre en oeuvre « avec rigueur et responsabilité » sa mission de solidarité nationale, avant de procéder à l'inauguration du bureau de liaison d'Abengourou, installé au sein de l'Établissement public hospitalier régional.