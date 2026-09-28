Cote d'Ivoire: JDAIP 2026 - La CAIDP veut transformer l'accès à l'information en levier d'action

La 3e édition des Journées de l'accès à l'information publique (JDAIP) s'est ouverte, jeudi 24 septembre 2026, à l'auditorium de la Primature, au Plateau. Placée sous le thème « L'information publique, de l'accès à l'action », la rencontre met l'accent sur l'utilisation concrète de l'information dans la prise de décision et le développement.

De l'accès à l'action. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (CAIDP) veut franchir une nouvelle étape. Après deux premières éditions consacrées au dialogue, puis à l'identification des principaux chantiers, l'édition 2026 entend désormais donner une traduction concrète au droit d'accès à l'information publique.

À l'ouverture des travaux, la présidente de la CAIDP, Anne-Marie Konan Payne, a rappelé que ce droit dispose aujourd'hui d'un cadre juridique et institutionnel établi. « Notre responsabilité aujourd'hui n'est donc pas de créer un droit nouveau. Le droit existe. Il est consacré », a-t-elle déclaré.

L'enjeu, selon elle, est désormais de créer les conditions permettant son exercice effectif et son utilisation au service du développement.

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Faire de l'information une ressource

Cette ambition intervient dans un contexte marqué par la transformation numérique et la multiplication des données. Conservation, protection, organisation, accessibilité et réutilisation de l'information constituent autant de défis pour les administrations et les acteurs publics.

La CAIDP entend ainsi concentrer son action autour de quatre priorités : rendre effectif le droit d'accès à l'information, préserver et transmettre le savoir, faire de l'information une ressource stratégique pour le développement et renforcer une gouvernance plus ouverte.

Parmi les chantiers annoncés figure également l'élaboration d'une Stratégie nationale de l'accès à l'information et aux documents d'intérêt public et général. La démarche se veut transversale et partenariale. Elle devrait associer notamment l'administration, les archives, la documentation, la statistique, la recherche, les médias et la société civile.

Représentant le Premier ministre Robert Beugré Mambé, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a salué le travail engagé par la CAIDP et réaffirmé le soutien du gouvernement à la Commission. Il a également souligné les avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'accès à l'information publique.

Lors de la conférence inaugurale, le ministre a insisté sur le rôle de l'information dans la prise de décision et le développement. Il a appelé les différents acteurs à aller davantage vers l'information, à la rechercher, à l'organiser et surtout à l'utiliser comme un outil d'action.

Les JDAIP 2026 se poursuivent les 25 et 28 septembre autour de deux séquences. « Instruire » sera consacrée au croisement des expertises, tandis que « Engager » s'intéressera aux réalités vécues par les Responsables de l'Information.

À travers cette troisième édition, la CAIDP entend ainsi passer des acquis aux chantiers et donner un contenu concret à une conviction : mieux connaître pour mieux décider, mieux organiser pour mieux accéder et mieux coopérer pour mieux agir.