Maroc: Des manifestations dans une quarantaine de villes contre le rapprochement avec Israël

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation organisait, entre vendredi 25 et dimanche 27 septembre 2026 dans le royaume, « trois jours de colère ». Des rassemblements ont eu lieu dans une quarantaine de villes, selon l'organisation, pour dénoncer l'accélération du rapprochement diplomatique entre Rabat et Tel-Aviv, confirmé il y a dix jours par les autorités avec l'ouverture prochaine d'ambassades. Les militants demandent à leur pays de faire marche arrière.

À Casablanca au Maroc, environ un millier de personnes étaient réunies dimanche sur une place d'un quartier populaire. Au-dessus de la foule flottaient une dizaine de drapeaux. S'y affichaient notamment l'emblème du Hamas, mais aussi, en grand, le message « Free Palestine ».

« N'oublions pas qu'on est en plein génocide, à l'heure où on voit des pays faire marche arrière sur la relation. Même en Europe, même des pays qui étaient très proches. Et échanger les ambassades là maintenant, avec une accélération aussi des relations sur la partie militaire, c'est scandaleux », dénonce Saadia, membre du secrétariat national du Front de soutien à la Palestine. « Donc, on réagit comme on peut en faisant ce qu'on fait là : trois jours de colère à travers tout le Maroc. »

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« Non à l'ambassade ! »

« Non à l'ambassade ! », scandent les manifestants. Hassan fait partie de la section locale du Front de soutien à la Palestine. « Sur le plan officiel, on n'est pas écouté et il n'y a pas de réaction, mais notre base populaire s'élargit de jour en jour et nous sommes certains que nous atteindrons notre but : la fin de la normalisation. »

Selon lui, les bons résultats des islamistes du PJD lors des dernières législatives ravivent l'espoir d'un changement politique. « Nous remarquons que les partis qui sont contre la normalisation ont eu davantage de voix et que le nombre de leurs députés a augmenté », affirme-t-il. D'autres rassemblements sont prévus, notamment à l'occasion du 7-Octobre.