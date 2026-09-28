Congo-Kinshasa: Après le crash de Kenge, les enquêtes doivent déterminer les causes de l'accident

28 Septembre 2026
Radio France Internationale

Le 25 septembre, le crash d'un Let L-410 de TRACEP à Kenge a fait 17 morts, dont deux lieutenants-généraux. L'appareil a-t-il eu des difficultés à se poser ? Dans quel état technique se trouvait-il ? L'absence de piste aux normes a-t-elle joué un rôle ? Et que cherchent à établir les deux enquêtes ouvertes après le drame ? RFI fait le point.

Le vice-gouverneur affirme que l'avion a effectué plusieurs tours au-dessus de Kenge, en RDC, à la recherche d'un endroit où se poser. Le président du conseil d'administration de la RVA, la Régie des voies aériennes, Tryphon Kin-Kiey Mulumba, évoque de son côté l'étroitesse manifeste de la piste, qu'il relie à la spoliation des emprises aéroportuaires. L'aérodrome de Kenge, dit-il, disposait d'une piste d'environ 930 mètres. Son emprise est aujourd'hui en partie occupée par des habitations.

Selon Tryphon Kin-Kiey Mulumba, une piste répondant aux normes aurait pu éviter le crash. Mais l'enquête doit encore établir les circonstances précises de l'accident.

Plusieurs accidents recensés

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Le BPEA, chargé de l'enquête de sécurité, est arrivé sur place à minuit, dans la nuit du 25 au 26 septembre. Son enquête vise à comprendre les circonstances de l'accident et à prévenir qu'un tel drame ne se reproduise.

En parallèle, le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire préliminaire. De son côté, le ministre des Transports a demandé à l'AAC, l'Autorité de l'aviation civile, et à la RVA des informations sur l'état de l'avion et sur son dernier contrôle de navigabilité. Il a également ordonné le retrait du certificat de transporteur aérien de la compagnie TRACEP.

Enfin, plusieurs sources consultées recensent au moins dix accidents et incidents attribués à TRACEP depuis 2006. Ce décompte inclut notamment des sorties de piste sans décès, ainsi que des appareils loués ou affrétés.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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