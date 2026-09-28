Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Le Nigeria dompte Madagascar et lance idéalement sa campagne

Les Super Eagles se sont imposés (2-1) ce vendredi 25 septembre au Godswill Akpabio International Stadium d'Uyo face aux Malgaches dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. Les hommes d'Éric Chelle prennent trois points et occupent la deuxième place du groupe L derrière la Guinée-Bissau.

Absents du mondial américain, les Nigérians se devaient de bien débuter leur campagne de qualification pour tenter de participer à leur 22e CAN, qui aura lieu l'été prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le Nigeria, qui a enchaîné les matchs amicaux depuis sa victoire face à l'Égypte (0-0, 2-4 t.a.b) lors de la petite finale de la dernière CAN, se présentait contre Madagascar sans sa star Victor Osimhen, forfait en raison d'une blessure musculaire.

En son absence, c'est le novice George Ilenikhena qui s'est illustré. Appelé pour la première fois par Chelle, le buteur d'Al-Ittihad a marqué pour ses grands débuts en égalisant juste avant la pause d'une belle frappe du droit dans la surface sur un bon service d'Alex Iwobi, profitant d'un effacement astucieux d'Ademola Lookman qui avait volontairement laissé filer le cuir (1-1, 45e). La réalisation de l'ancien joueur de Monaco a répondu à l'ouverture du score surprise de Madagascar par l'intermédiaire d'une tête au premier poteau d'Eshan Kari sur un centre téléguidé de Ryan Ponti (0-1, 16e).

Les Super Eagles ont souvent été en manque d'inspiration dans cette rencontre, en étant trop brouillons dans le jeu. Parfois en dilettantes, ils ont failli être punis en seconde période par Rayan Raveloson qui a raté son face-à-face contre Stanley Nwabali qui a attendu le dernier moment pour se jeter dans les pieds du capitaine malgache (51e). Les Barea ont laissé passer leur chance et Moses Usor, entré à la place d'un Akor Adams transparent, a offert la victoire au Nigeria d'une belle frappe du gauche après un numéro de soliste (2-1, 65e).

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Le Togo et le Rwanda font le job, la Gambie dispose de la Somalie

Dans les autres rencontres, le Togo, membre du groupe I, s'est imposé (1-0) face au Burundi grâce à un but du Troyen Karim Dermane. Le Rwanda a battu (3-1) le Liberia qui évoluait à dix après l'exclusion de Kpah Sherman à l'heure de jeu. Abeddy Biramahire, Leroy-Jacques Mickels et Joy-Lance Mickels sont les buteurs pour les Amavubi qui prennent la tête du groupe K. Dans le groupe C, la Gambie est allée chercher les trois points face à la Somalie grâce à des buts d'Ebrima Colley et Muhammed Badamosi (2-1).

Enfin, le Malawi l'a emporté (2-1) contre le Soudan du Sud dans le groupe B. Les Malawites ont pu compter sur des réalisations de Babatunde Adepoju et Lloyd Njaliwa.