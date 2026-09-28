Afrique: Kalidou Koulibaly - 'On va en Ethiopie pour essayer de prendre les trois points'

27 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe du Sénégal qui fera face à l'Ethiopie, mardi, va tenter de prendre les trois points de cette rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 dans le groupe J, a déclaré le défenseur central Kalidou Koulibaly.

"On va en Ethiopie, pour essayer de prendre les trois points. C'est important pour nous, cette qualification à la CAN et aller de l'avant", a-t-il dit dans un entretien avec la chaîne Youtube de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Tenus en échec vendredi par les Mambas de Mozambique, les Lions vont essayer de se relancer en effectuant un déplacement à Bahra Dar pour affronter l'Éthiopie.

Les Ethiopiens reviennent d'une défaite face aux Crocodiles du Nil du Soudan.

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"Focus sur le prochain match. On voulait gagner face au Mozambique, on ne l'a pas fait. Le contenu était bon en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a eu un plus de mal mais on a bien géré. On est sorti de ce match piège avec un point. C'est bien", a analysé Kalidou Koulibaly.

Le capitaine des Lions n'a pas été titularisé vendredi, le nouveau sélectionneur Patrick Vieira ayant préféré le duo Moussa Niakhaté et le jeune défenseur de Monaco Sadibou Sané.

"Nous avons vu beaucoup de nouveaux joueurs pour leurs premières sélections, c'est bien. Il faut continuer de les intégrer. C'est eux futur de cette sélection. C'est bien qu'ils se sentent bien dans la tanière. C'est un nouveau départ, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été bien fait dans le passé", a insisté Kalidou Koulibaly.

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