Sénégal: Des agents d'établissements publics de santé à l'école de la gouvernance hospitalière

Thiès — Des membres de l'Association des représentants du personnel des établissements publics de santé (ARPEPS) prennent part à Thiès à une session formation sur la "gouvernance hospitalière à l'épreuve des réformes", a constaté l'APS.

"Les réformes successives imposent à nos établissements de profondes mutations managériales, financières et organisationnelles", selon le délégué du personnel du centre hospitalier régional de Ziguinchor, Siméon Ndjing Faye.

Représentant le président de l'ARPEPS à cette rencontre, M. Faye a relevé que le personnel des établissements publics da santé doivent faire preuve d'une résilience remarquable face à ces changements,.

"Il est crucial de rappeler qu'aucune réforme de gouvernance ne peut réussir sans l'adhésion et le bien-être du capital humain", a t-il ajouté.

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Pour lui, "mettre la gouvernance à l'épreuve des réformes, c'est accepter de repenser nos modèles de gestion pour plus d'efficience".

Cette transformation doit "impérativement s'accompagner de trois exigences majeures", a t-il dit. Il a cité "une gouvernance participative et inclusive", relève-t-il, expliquant que le personnel "ne doit pas être un simple exécutant des réformes, mais un acteur clé des décisions stratégiques de l'hôpital".

Parmi les exigences, figure également "une adéquation entre les objectifs de performance et les moyens", a t-il dit, insistant sur le fait qu' "exiger une gestion hospitalière performante nécessite des plateaux techniques modernes, des effectifs renforcés et des subventions sécurisées, pour garantir la qualité et la sécurité des soins".

Enfin, indique M. Faye, pour la valorisation et la protection des agents, les réformes ne doivent pas se traduire par une pression accrue ou une précarité, mais plutôt par des parcours professionnels valorisants, une formation continue aux nouveaux outils de gestion et un climat social apaisé".

"Cet engagement professionnel repose sur une maîtrise des procédures et des études de gestion qui doivent sous-tendre les prises de décisions durant les réunions de conseil d'administration, afin de construire des solutions efficaces et durables pour le développement des structures de santé", a t-il souligné.

Les travaux ont abordé, les états financiers des hôpitaux, "véritable baromètre" de la santé financière des institutions hospitalières.