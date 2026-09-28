Sénégal: La dimension nautique, une opportunité sûre pour développer le sport à Saint-Louis

Saint-Louis — La dimension nautique constitue une opportunité sûre et certaine pour développer le sport à Saint-Louis, a soutenu la présidente du Comité régional olympique et sportif (CROS), Ndeye Penda Diouf Sene.

"La dimension nautique constitue une opportunité sûre et certaine pour développer le sport au niveau de Saint-Louis", a-t-elle déclaré.

Mme Sene s'entretenait avec la presse en marge de la deuxième édition du Festival sports nautiques.

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Elle a souligné que Saint-Louis est une ville d'eau et c'est tout à fait naturel que des disciplines sportives nautiques soient développées autour de cet environnement.

La présidente du CROS a par ailleurs magnifié la tenue de la deuxième édition de ce festival à Saint-Louis, lequel permet de mieux préparer les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et surtout l'arrivée de la flamme olympique à Saint-Louis, le 3 et 4 octobre.

Ce festival qui s'est déroulé à la plage de l'Hydrobase ambitionne, pour cette deuxième édition, de renforcer la dimension sportive, éducative, citoyenne et environnementale, notamment dans le contexte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La mascotte officielle des JOJ Dakar 2026, Ayo a été présentée au public à l'occasion de ce festival.

La matinée de samedi a été une opportunité pour les jeunes de découvrir et de s'initier à sept disciplines sportives : le surf, le canoë-kayak, la natation, le beach-volley, le beach-handball, le beach wrestling et le basket 3x3.

L'événement a été rythmé par des ateliers de sensibilisation consacrés à la sécurité en mer, à la protection de l'environnement marin, à la prévention de l'immigration clandestine, ainsi qu'aux valeurs olympiques.

Le festival permettra par ailleurs de promouvoir et de valoriser les talents locaux, ainsi que la richesse de la culture de Saint-Louis.