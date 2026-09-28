Sénégal: Un auteur met en exergue la 'puissance relationnelle' du pays

Dakar — Le Sénégal dispose d'une "puissance relationnelle" fondée notamment sur son identité collective, sa tradition de dialogue, sa tolérance et sa capacité de conciliation, a soutenu le chercheur et spécialiste des relations internationales Mountaga El Moustapha Diagne, auteur de l'essai "Le Sénégal, puissance d'équilibre".

"L'ouvrage a été écrit pour changer la réflexion stratégique de notre nation", a expliqué l'auteur, estimant que les approches classiques des relations internationales mettent souvent l'accent sur la puissance économique et militaire, au détriment de la dimension sociale et relationnelle.

Cette dimension, souvent rapprochée du concept de "soft power", peut constituer une force stratégique lorsqu'elle est "bien utilisée", a t-il relevé lors de la cérémonie de dédicace de son ouvrage tenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Dans son ouvrage, il analyse les ressorts historiques, sociologiques, économiques et juridiques qui, selon lui, permettent au Sénégal de jouer un rôle particulier dans les relations internationales.

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Il cite notamment la capacité du pays à privilégier le dialogue et la négociation, considérant que cette "stabilité relationnelle" peut constituer un socle de sa politique étrangère.

"La véritable force du Sénégal réside dans son identité collective, sa résilience, son modèle de tolérance et sa tradition de dialogue", a-t-il déclaré, soulignant que cette capacité de négociation et de conciliation représente un atout stratégique dans les espaces diplomatiques.

Le livre de 259 pages compte sept chapitres. Il propose, selon son auteur, un "véritable voyage" à travers l'histoire, la sociologie, le droit et les enjeux contemporains liés à la place du Sénégal dans les dynamiques régionales et internationales.

Cette cérémonie de dédicace a également été l'occasion pour Mountaga El Moustapha Diagne de rendre hommage au professeur Abdou Salam Fall.

Spécialiste des relations internationales et chercheur, l'auteur dit avoir exercé comme analyste politique dans des institutions internationales et des ambassades. Il enseigne également dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, notamment à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à BEM et à l'Institut supérieur de management (ISM).

"Le Sénégal, puissance d'équilibre" est son deuxième essai, après un premier ouvrage consacré au "pouvoir politique et à l'espace religieux au Sénégal".

Au cours de la rencontre, l'auteur a également insisté sur la nécessité, selon lui, d'un soutien aux Sénégalais candidats à de hautes fonctions internationales, indépendamment de leurs appartenances ou divergences politiques.

Il estime que les citoyens comme les autorités devraient soutenir les candidatures nationales à ces responsabilités, en s'inscrivant dans la tradition diplomatique et démocratique du Sénégal.

La cérémonie de dédicace s'est ainsi voulue comme un espace de réflexion et de dialogue sur l'identité, la cohésion sociale, les valeurs nationales et la place du Sénégal dans les dynamiques régionales et internationales.