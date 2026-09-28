Sénégal: Ndiassane - La DER/FJ octroie 13,450 millions de FCFA à 75 femmes

Ndiassane — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a remis des financements d'un montant global de 13.450.000 FCFA à 75 femmes de la cité religieuse de Ndiassane, a constaté l'APS.

Le responsable de la DER/FJ Abdoulaye Niane, en visite dans la cité religieuse, vendredi, a rendu hommage au Khalife général de Ndiassane, se réjouissant de l'accueil qui lui a été réservé et d'avoir pu effectuer la prière du crépuscule avec des membres de la famille Kounta.

Selon le délégué général, cette visite fait suite aux orientations données par le chef de l'Etat à la DER/FJ pour intensifier ses interventions à travers le pays.

"Il [le chef de l'Etat] nous a enjoint [fermement] d'amplifier le pas et d'aller partout dans le pays assister les femmes, les former, les formaliser et les financer, en cas de besoin", a-t-il indiqué.

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Abdoulaye Niane a assuré que la DER/FJ entend poursuivre ses interventions en faveur des femmes et des jeunes de Ndiassane, en accordant une attention particulière aux besoins exprimés par les bénéficiaires.

Il a également évoqué la possibilité d'accompagner les associations sportives et culturelles (ASC), sous réserve de la mise en place des mécanismes nécessaires.

Le délégué général a, par ailleurs, invité les récipiendaires à respecter leurs engagements, en matière de remboursement et à faire preuve d'ambition dans la conduite de leurs activités.

"Faites tout pour les remboursements, faites tout aussi pour travailler dans la sérénité, avoir de l'ambition. Nous serons là pour vous aider à atteindre vos objectifs", leur a-t-il lancé.