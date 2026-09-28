Sénégal: Transition climatique - Idrissa Samb préconise 'une pleine participation' des femmes

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique (MEFPT), Idrissa Samb, a préconisé samedi une implication pleine des femmes dans la conception, la mise en oeuvre et la gouvernance des politiques liées à la transition climatique.

"La transition climatique ne peut être juste et durable sans la pleine participation des femmes ", a-t-il déclaré lors de la cérémonie marquant les dix ans de " Vacances vertes ", placée sous le thème " Femme et transition agroécologique : des solutions locales pour un développement durable ".

Pour le ministre " les femmes, souvent en première ligne face aux effets du changement climatique, ne doivent pas être considérées uniquement comme des personnes vulnérables."

Il les a présentées comme des "actrices, des entrepreneures, des productrices, des techniciennes, des innovatrices et des porteuses de solutions ".

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Pour M. Samb, l'enjeu consiste désormais à passer d'une logique dans laquelle les femmes sont principalement bénéficiaires des politiques climatiques à une démarche leur permettant de prendre part à leur conception et à leur gouvernance.

Il a, dans cette perspective, appelé à renforcer leur accès aux métiers verts, aux espaces de décision et aux opportunités économiques, en s'appuyant notamment sur les organisations de femmes, les collectivités territoriales, les entreprises, les établissements de formation et la société civile.