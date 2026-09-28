Ile Maurice: La Sentinelle se met en marche pour le coeur

Une centaine de collaborateurs du groupe La Sentinelle ont pris part, hier, à la marche du coeur, à la Vallée d'Osterlog. Organisée dans le cadre de la campagne Santé du Coeur, à trois jours de la Journée mondiale du coeur, cette marche de 1,7 km avait une double vocation : sensibiliser à la santé cardiaque et soutenir la Mauritius Heart Foundation (MHF), à qui l'intégralité des frais de participation sera reversée.

Derrière cette matinée, plusieurs semaines de préparation ont été nécessaires. Shirley Bourbon, Marketing Manager au sein de La Sentinelle, et son équipe ont travaillé aux côtés de la MHF, du personnel du parc et des secouristes de Quick Response pour assurer le bon déroulement de cette initiative.

Ce samedi matin, les baskets avaient remplacé les chaussures de bureau, et des collègues qui se croisent d'ordinaire entre deux étages se retrouvaient sur le même sentier. Avant le départ, le directeur des publications, Nad Sivaramen, a remercié tous ceux qui ont rendu cet événement possible, avant de laisser la parole au Dr Sunil Gunness, chirurgien cardiaque et membre de la MHF.

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Le médecin a rappelé pourquoi on marchait ce jour-là. La veille encore, son équipe avait dû opérer en urgence un homme d'une cinquantaine d'années, victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il attendait son intervention. Le patient se porte bien aujourd'hui, mais le Dr Gunness en tire une leçon claire : «Il ne faut plus qu'on ait des gens de 50 ans dans cette situation.»

Car pour lui, la maladie cardiaque relève largement des habitudes de vie, du «lifestyle», résume-t-il. Bien manger, bouger régulièrement et éviter le stress restent, selon lui, les meilleures armes. C'est tout le sens de cette marche : rappeler qu'un geste aussi simple que marcher fait déjà partie de la prévention. Réjoui de voir de nombreux jeunes parmi les participants, il leur a confié un rôle, celui de devenir des ambassadeurs de ce message, en espérant qu'il gagne un jour tout le pays.

Sur le parcours, plusieurs médecins et un infirmier accompagnaient le groupe pour répondre aux questions. Le décor, lui, faisait le reste. Gérée par le National Parks and Conservation Service, la Vallée d'Osterlog abrite des tortues, des pigeons roses et plusieurs espèces endémiques, entre sentiers et aires de pique-nique. Park Ranger et responsable de la Vallée d'Osterlog Endemic Garden, Denis Léonce y a accueilli les marcheurs en rappelant la vocation première du site : la conservation de la faune et de la flore, que ces derniers ont pu découvrir. «Nous avons des espèces endémiques qui sont très rares ici.»

Au retour, le Dr Gunness évoquait une marche réussie, faite de rires et de conversations, où l'on a pu parler de coeur autrement que dans l'urgence. En marge du parcours, Quick Response, qui propose notamment des formations aux premiers secours, a rappelé que la prévention commence aussi dans l'assiette.

Son vice-président, Lokesh Bajnathsingh, plaide pour de petits changements au quotidien, à commencer par la pause déjeuner. Pendant ce temps, la petite entreprise Enchanted Exquisite Gifting présentait ses coffrets de produits locaux.

L'initiative pourrait ne pas rester sans lendemain. Nad Sivaramen a annoncé que La Sentinelle travaille avec le Dr Gunness pour «faire de cet événement un événement mensuel».