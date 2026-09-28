Ile Maurice: Le pays garde le vent dans les voiles

La Journée mondiale du tourisme est célébrée aujourd'hui et les indicateurs locaux affichent une progression. Arrivées en hausse, recettes touristiques en forte croissance et regain de plusieurs marchés, dont l'Inde : la destination consolide ses performances, même si certains indicateurs appellent encore à la prudence. Le ministre Richard Duval dresse un bilan du secteur et détaille les priorités pour les prochaines années, évoquant la résilience de Maurice, la diversification des marchés, la connectivité aérienne, l'intelligence artificielle et la nécessité de développer un modèle plus durable et authentique.

Le tourisme mauricien aborde la Journée mondiale du tourisme avec plusieurs indi- cateurs dans le vert. Après un premier semestre marqué par une progression modérée des arrivées, mais une forte hausse des recettes, la tendance s'est renforcée durant les mois suivants. En août 2026, Maurice a accueilli 123 102 touristes, contre 115 491 en août 2025, soit 7 611 de plus. Sur les huit premiers mois, les arrivées atteignent ainsi 927 735, contre 903 606 pour la même période en 2025, une progression de 2,7 %, soit 24 129 visiteurs de plus.

Cette hausse du nombre de visiteurs s'accompagne surtout d'une progression des revenus générés par le secteur. Les Gross Tourism Earnings ont atteint Rs 9,098 milliards en juillet 2026, contre Rs 7,84 milliards un an auparavant, soit une augmentation de 15,9 %, représentant environ Rs 1,25 milliard. De janvier à juillet, les recettes touristiques se sont élevées à Rs 64,9 milliards, contre Rs 55,248 milliards pour la période correspondante de 2025.

Cette tendance était déjà perceptible au premier semestre. Selon Statistics Mauritius, 668 471 touristes ont visité le pays durant les six premiers mois de 2026, soit une hausse de 1,5 %. Dans le même temps, les recettes touristiques ont bondi de 17,9 %, passant de Rs 47,4 milliards à Rs 55,9 milliards. Les recettes moyennes par touriste sont ainsi passées de Rs 71 937 à Rs 83 613, soit une progression de 16,2 %.

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Le marché indien confirme cette dynamique. Entre janvier et juillet 2026, Maurice a accueilli 51 005 visiteurs indiens, soit une hausse de 14,5 % sur un an.

L'objectif est notamment de dépasser l'image traditionnelle de Maurice comme destination de lune de miel et de séjours balnéaires pour promouvoir le tourisme familial, le luxe, les meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE), le bien-être, le golf et l'aventure. La desserte aérienne avec l'Inde est notamment assurée par Air Mauritius, IndiGo et Air India.

D'autres indicateurs invitent néanmoins à la prudence. Au premier semestre, la durée moyenne du séjour a légèrement reculé, passant de 11,3 à 11,2 nuits. Le taux d'occupation des chambres des hôtels licenciés est également passé de 70 % à 69 %, tandis que celui des lits est passé de 63 % à 62 %.

Le contexte international, notamment le conflit au MoyenOrient, reste par ailleurs susceptible d'affecter les déplacements. Dans ce contexte, la volonté annoncée du gouvernement d'ouvrir davantage le ciel mauricien à de nouveaux acteurs constitue l'un des axes sur lesquels le secteur compte pour soutenir la connectivité et poursuivre la progression des arrivées.