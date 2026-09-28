Ile Maurice: Deux hommes soupçonnés d'une fraude de Rs 2,78 millions

Un faux paiement, un reçu fabriqué à l'aide d'une application, des équipements en aluminium et des vitres d'une valeur de Rs 2 778 350. La Financial Crimes Commission (FCC) enquête sur un stratagème présumé qui aurait permis à deux hommes de prendre possession de marchandises sans que le vendeur ne reçoive le paiement attendu.

Mohammad Yashin Hossain, âgé de 39 ans et domicilié à Bel-Air, et Shaheel Beesoon, 22 ans et habitant Olivia, ont été arrêtés et placés en détention le jeudi 24 septembre. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'acquisition frauduleuse de matériel auprès d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits en aluminium dans l'Est. Les deux suspects ont comparu devant la cour de Flacq le vendredi 25 septembre. Ils ont par la suite été libérés sous caution alors que l'enquête de la FCC se poursuit.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le stratagème présumé aurait reposé sur l'utilisation d'un faux justificatif de paiement présenté comme ayant été effectué via Juice. Shaheel Beesoon est soupçonné d'avoir utilisé une application disponible sur Play Store permettant de générer de faux reçus. Le montant correspondant à la commande ainsi que les informations relatives au commerçant auraient été introduits dans l'application afin de produire un justificatif ressemblant à une preuve de paiement.

Ce faux reçu aurait ensuite été transmis à Mohammad Yashin Hossain par WhatsApp. Celui-ci l'aurait présenté au vendeur afin de démontrer que le montant de la transaction avait été réglé. Pensant que le paiement avait bien été effectué, le commerçant aurait remis les équipements.

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Les enquêteurs cherchent désormais à établir les circonstances exactes dans lesquelles les marchandises ont été remises alors que le paiement correspondant n'aurait pas été crédité sur le compte du bénéficiaire.

Entre juillet 2023 et avril 2024, à Bel-Air, Mohammad Yashin Hossain aurait été en possession des biens concernés, alors qu'il aurait eu des raisons de soupçonner leur provenance illicite. Shaheel Beesoon est, de son côté, soupçonné d'avoir conclu un accord avec Hossain afin de faciliter la réception des marchandises.

Les deux hommes font l'objet d'accusations liées au blanchiment d'argent. La FCC poursuit ses investigations afin de déterminer leurs rôles respectifs et de retracer le circuit des biens concernés.

La FCC recommande par ailleurs aux commerçants de ne pas se fier uniquement à une capture d'écran ou à un reçu présenté comme preuve de paiement. La transaction devrait être considérée comme finalisée uniquement après vérification du crédit effectif des fonds sur le compte du bénéficiaire.