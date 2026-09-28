Ile Maurice: Un septuagénaire accuse deux codétenus de l'avoir agressé sexuellement

Un détenu de 78 ans, qui purge une peine de 35 ans pour meurtre, dit avoir été victime d'une agression sexuelle de la part de deux autres prisonniers alors qu'il se trouvait hospitalisé au sein même de la prison de Melrose. Une enquête policière est en cours.

C'est une plainte qui jette une lumière crue sur la promiscuité carcérale. Un septuagénaire incarcéré à l'Eastern High Security Prison de Melrose affirme avoir été sexuellement agressé par deux codétenus dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 septembre alors qu'il séjournait au Ward 2 de l'hôpital de la prison.

Selon sa déposition, il partageait la chambre avec deux autres détenus, âgés de 40 et 58 ans. Vers 1 h 30 du matin, l'un d'eux lui aurait lancé des propos sans équivoque, lui faisant comprendre qu'ils comptaient tous deux abuser de lui.

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Terrorisé, le septuagénaire dit être resté éveillé jusqu'à 6 heures. C'est en se réveillant plus tard qu'il aurait constaté la présence d'un liquide suspect, qu'il pense être du sperme, et qu'il aurait essuyé avec une serviette trouvée près de son lit. Convaincu d'avoir été agressé pendant qu'il somnolait, il en aurait immédiatement informé un infirmier de garde. Il aurait remis les vêtements qu'il portait cette nuit-là de son plein gré et se serait porté volontaire pour un examen médical, se plaignant de douleurs au niveau de l'anus.

Une enquête a été ouverte. Les deux détenus mis en cause devront s'expliquer devant les enquêteurs qui tenteront de faire la lumière sur cette affaire délicate survenue au coeur même du dispositif censé garantir la sécurité des pensionnaires les plus vulnérables.