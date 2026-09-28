Ile Maurice: Un motocycliste perd la vie dans un accident, un adolescent blessé

Un accident de la route s'est soldé par un mort et un blessé, dans l'après-midi du samedi 26 septembre, sur la route Royale, à Baie-du-Tombeau, à hauteur du terrain de football St-Malo. Les faits se seraient produits aux alentours de 17 h 30. Une moto blanche, conduite par Jean Hervine Xavier Bègue, âgé de 27 ans et domicilié à Baie-du-Tombeau, est entrée en collision avec un mur en béton situé du côté droit de la chaussée, comme l'a confirmé le visionnage d'une caméra de Safe City installée à proximité.

Un adolescent de 13 ans, élève au London College et résidant lui aussi à Baie-du-Tombeau, circulait au même moment sur une trottinette. Il a été percuté ou impliqué dans l'accident et a été conduit à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), Pamplemousses, pour y recevoir des soins. Selon les informations recueillies, le mineur a été admis en salle, la jambe droite plâtrée, mais fort heureusement, son état serait stable.

Le Dr Fowdur, dépêché sur les lieux par le SAMU, a constaté le décès du motocycliste. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN où une autopsie a été faite ce dimanche 27 septembre. La police, qui a placé une sentinelle sur place, indique qu'aucun témoin indépendant ne s'est manifesté à ce stade.

La Criminal Investigation Division de Plaine-Verte, la Police Medical and Legal Unit et la Traffic Branch travaillent en étroite collaboration sur cette affaire. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes du drame.

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La nouvelle du décès de Hervine Bègue a suscité une vague d'émotion sur les réseaux sociaux. Sur le groupe Facebook Plaine-Verte, où Jean Hervine Xavier Bègue aurait été un collaborateur estimé de l'administrateur, un hommage lui a été rendu, saluant un collègue apprécié dont la perte laisserait un vide immense au sein de la communauté. La famille et les proches de la victime, plongés dans la douleur, ont reçu de nombreux messages de soutien et de condoléances.