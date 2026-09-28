Ile Maurice: Un touriste australien perd la vie lors d'une sortie en mer

L'enquête se poursuit après le drame survenu au large de l'îlot Gabriel ce dimanche 27 septembre où un homme a trouvé la mort dans des circonstances tragiques lors d'une excursion en mer. La victime a été formellement identifiée. Il s'agit d'un Australien âgé de 48 ans, qui séjournait à Trou-aux-Biches durant ses vacances à Maurice.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, le quadragénaire participait à une sortie récréative en compagnie de proches à bord d'un catamaran. Le groupe s'était rendu à l'îlot Gabriel, destination très prisée des touristes pour ses eaux cristallines et ses activités nautiques. C'est au cours de cette excursion que le drame s'est produit. Les circonstances exactes du drame n'ont pas encore été établies.

Alertés, les secours sont intervenus, mais les tentatives pour sauver le vacancier se sont révélées vaines. Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer le déroulement des événements ayant conduit à ce décès. Plusieurs témoignages devraient être recueillis auprès des personnes présentes lors de la sortie afin de déterminer les circonstances précises de l'incident.