Ile Maurice: Une sortie de route mortelle pour une Sud-Africaine sur la route côtière

Un accident de la route s'est produit à Tamarin, en fin d'après-midi ce dimanche 27 septembre. Une conductrice sud-africaine âgée d'une cinquantaine d'années a perdu la vie après que le véhicule qu'elle conduisait a été impliqué dans un accident sur la route de Rivière-Noire.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les secours ont été alertés peu après les faits. À leur arrivée, la victime avait déjà été prise en charge par les services d'urgence et transportée à l'hôpital Yves-Cantin. Malgré les efforts du personnel médical, son décès a été constaté peu après son admission.

Les officiers de police dépêchés sur les lieux ont procédé aux constatations d'usage. Aucun autre blessé n'a été signalé et aucun dommage à des infrastructures publiques n'a été relevé. Le véhicule accidenté a été remorqué pour les besoins de l'enquête.

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Les circonstances exactes de cette sortie de route demeurent à établir. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer les facteurs qui ont pu conduire à la perte de contrôle du véhicule. Une autopsie devrait permettre d'apporter des éléments supplémentaires quant aux causes du décès.