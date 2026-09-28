Ile Maurice: Un pêcheur de 26 ans interpellé, drogue et espèces suspectes saisies

27 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une opération menée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), en collaboration avec le Special Response Group et la Special Support Unit, a permis la saisie d'une importante quantité de stupéfiants ainsi que d'une somme d'argent suspectée d'être le produit de trafic de drogue. C'est sur la base de renseignements que la perquisition a eu lieu, ce vendredi 25 septembre, chez un pêcheur de 26 ans résidant à Karo-Kalyptus, Roche-Bois. La descente aurait eu lieu aux environs de 13 heures.

Selon les informations disponibles, un sac noir contenant plusieurs substances prohibées aurait été découvert sur les lieux. Il s'agirait notamment de trois sachets en plastique renfermant chacun 75 papiers d'aluminium, soit 225 au total, dont le contenu est suspecté d'être de l'héroïne. Neuf autres papiers d'aluminium auraient contenu du cannabis, tandis que 23 papiers supplémentaires renfermeraient une substance suspectée d'être un cannabinoïde de synthèse.

Une somme de Rs 77 275, présumée provenir du trafic de drogue, aurait également été saisie. Les enquêteurs auraient par ailleurs mis la main sur une lampe torche électrique de couleur noire, qui se serait avérée être un Taser.

Le suspect a été placé en détention. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine et la destination de ces substances.

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