Ile Maurice: Un motocycliste de 21 ans tué dans une collision

Un grave accident de la route a coûté la vie à un jeune motocycliste ce dimanche 27 septembre, à Pamplemousses. Le drame s'est produit peu après 13 heures sur la route Royale.

Selon les premiers éléments recueillis par la police, plusieurs véhicules ont été impliqués dans la collision, dont deux camionnettes, une voiture et une motocyclette. À la suite de l'impact, le conducteur de la moto, identifié comme Muhammad Aqeel Sobratty, âgé de 21 ans et habitant Pamplemousses, a été grièvement blessé.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, le jeune homme gisait sur la chaussée, inconscient et ne présentant aucun signe de réaction. Une ambulance l'a rapidement transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National pour recevoir des soins d'urgence. Malgré les efforts du personnel médical, il n'a pas pu être sauvé.

Des officiers de police se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux constatations d'usage et de recueillir les premiers témoignages. Les différents véhicules impliqués ont subi des dommages et ont été transportés au poste de police pour les besoins de l'enquête.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les circonstances ayant conduit à cette collision mortelle restent à déterminer. Une enquête a été ouverte afin d'établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur ce nouveau drame de la route.