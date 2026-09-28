Ile Maurice: Un touriste porté disparu après une chute de la falaise

Un grave incident s'est produit à Pont naturel, dans le sud de l'île, dans l'après-midi de ce dimanche 27 septembre. Un touriste indien âgé de 45 ans est porté disparu après avoir chuté d'une falaise sur ce site touristique réputé pour ses paysages escarpés.

Selon les premiers éléments recueillis, le quadragénaire se trouvait au bord de la falaise lorsqu'il aurait perdu l'équilibre alors qu'il se prenait en photo. Il a alors basculé dans le vide sous les yeux de personnes présentes sur les lieux.

D'importants moyens de secours ont été déployés afin de tenter de le localiser. L'Helicopter Squadron a été mobilisé pour survoler la zone tandis que des plongeurs de la National Coast Guard ont effectué des recherches en mer.

Les opérations se sont poursuivies jusqu'à la tombée de la nuit avant d'être suspendues en raison des conditions de visibilité.

Les recherches doivent reprendre demain matin afin de retrouver le touriste. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame.