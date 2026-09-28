Ile Maurice: Bangkok sous les eaux - Evacuations massives et fermetures d'écoles

27 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Des pluies torrentielles et ininterrompues ont provoqué de graves inondations à Bangkok, poussant les autorités à déclarer l'état de catastrophe naturelle dans l'ensemble des 50 districts de la capitale thaïlandaise. Plus de 330 millimètres de pluie sont tombés en 48 heures, submergeant de nombreux quartiers et touchant directement près de 84 000 personnes.

Face à la crise, la municipalité a mobilisé les secours, déployé plus d'un million de sacs de sable et évacué des milliers d'habitants vers des abris temporaires. Bien que le niveau des eaux commence à amorcer une très légère décrue dans certaines zones ce dimanche 27 septembre, la circulation et l'accès aux aéroports restent extrêmement difficiles. Par mesure de sécurité, les autorités municipales ont annoncé ce dimanche que des centaines d'écoles demeureront fermées au moins jusqu'à demain.

Au total, 25 provinces du pays sont désormais affectées par ces intempéries exceptionnelles.

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