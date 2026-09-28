Ile Maurice: Quand les chansons Bollywood des années 90 entrent en scène

Les grandes mélodies de Bollywood des années 90 s'apprêtent à retrouver la scène. Avec The Bollywood Magical 90's, Melody Beats Production propose une soirée placée sous le signe de la nostalgie, de la romance et des souvenirs, le samedi 3 octobre à 19 h 30 à l'auditorium du Mahatma Gandhi Institute, à Moka.

Le concert réunira plusieurs artistes autour de solos, de duos et de prestations avec choeur. Vinaye Ramdu sera notamment présent aux côtés de Neetusha Ramprogus, Virasha Pitteea et Bindya Haradun. Neetusha assurera également la présentation de la soirée. Le choeur, composé notamment d'Akshay Joorun, Navisha et Krishna Ponien, participera aux différents tableaux. Parmi les moments annoncés figure Ghunghat Mein Chehra, qui fera notamment revivre une ambiance musicale de 1999. Les artistes se préparent depuis plusieurs semaines avec des répétitions consacrées aux voix, aux harmonies et aux transitions entre les morceaux.

L'objectif de cette production est de faire revivre sur scène les chansons et l'atmosphère d'une décennie qui continue de séduire ceux qui l'ont connue, mais aussi les plus jeunes générations. Rendez-vous le 3 octobre pour une plongée musicale dans les années 90 de Bollywood.