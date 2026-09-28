Gabon: Le Président de la République rend un dernier hommage au Colonel Makita Jean-Délis

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part, ce jour à Port-Gentil, à la cérémonie d'hommage au Colonel Makita Jean-Délis, Commandant de la Légion Ouest de la Gendarmerie Nationale, décédé le 15 septembre 2026 dans l'exercice de ses fonctions.

Organisée dans la cour d'honneur de la Direction Générale des Recherches de la Gendarmerie Nationale de Port-Gentil, cette cérémonie solennelle a réuni autour du Chef de l'Etat les autorités civiles et militaires, les membres du Gouvernement, les compagnons d'armes du défunt ainsi que sa famille.

Par cet hommage, la Nation gabonaise a salué la mémoire d'un officier qui aura consacré plus de trente années de sa vie au service de la République, accomplissant sa mission avec rigueur, proximité et un profond sens du devoir.

En reconnaissance de son parcours et de son engagement au service de la Nation, le Colonel Makita Jean-Délis a été élevé, à titre posthume, au grade d'Officier dans l'Ordre national du Mérite gabonais.

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La distinction a été remise au cours de la cérémonie par le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime.

Moment de recueillement et de reconnaissance, la cérémonie a également été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs par le Président de la République, les membres du Gouvernement et les collaborateurs du Chef de l'État.

Le Président de la République a ensuite signé le livre d'or, témoignant ainsi de l'hommage de la Nation à la mémoire de cet officier supérieur de la Gendarmerie nationale.

Dans son oraison funèbre, la Gendarmerie Nationale est revenue sur le parcours du disparu, saluant la mémoire d'un chef de terrain, apprécié pour sa rigueur professionnelle, sa proximité avec ses hommes et son attachement à l'accomplissement de la mission.

Plus de trois décennies au service de la Nation, jusqu'à son dernier jour. Le Colonel Makita Jean-Délis laisse à ses frères d'armes, à ses proches et à sa famille le souvenir d'un serviteur de la République ayant placé le devoir et le service de l'Etat au coeur de son engagement.

A l'issue de la cérémonie de Port-Gentil, la dépouille mortelle du Colonel Makita Jean-Délis a été acheminée vers Libreville, où sa famille et ses proches poursuivront les hommages jusqu'à son inhumation.

Présent à cette cérémonie, le Chef de l'Etat a tenu à exprimer, au nom de la République, la reconnaissance de la Nation envers l'un de ses serviteurs, mais également son soutien à la famille endeuillée et à l'ensemble de la Gendarmerie Nationale.