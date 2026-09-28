Sénégal: Louga - Cheikhou Oumar Ba mise sur les filières niébé et arachide pour la création d'emplois

Louga — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a insisté, dimanche, sur la nécessité de structurer les filières niébé et arachide pour créer des emplois, en s'appuyant notamment sur les coopératives.

"Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, c'est le lieu de souligner l'intérêt stratégique du niébé. Cette culture présente des atouts importants grâce à sa capacité à arriver rapidement à maturité et à produire avec une quantité d'eau relativement limité", a déclaré le ministre.

Dans le cadre de sa tournée de suivi de la campagne agricole 2026, Cheikhou Oumar Ba a visité plusieurs exploitations agricoles de la région de Louga.

Il a notamment visité la parcelle de niébé de Fatou Sarr à Dahra, celle d'arachide de Khalifa Bèye à Ndankou Bèye, dans la commune de Nguidilé, ainsi que la parcelle de niébé de la coopérative COOPAKEL à Keur Mballo.

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À l'issue de cette tournée, le ministre estime ainsi que la maîtrise des techniques de production du niébé peut contribuer à renforcer la résilience de l'agriculture dans la région de Louga.

Le ministre a par ailleurs salué la dynamique de modernisation et d'organisation observée sur le terrain.

Selon lui, la structuration des producteurs en coopératives constitue un levier essentiel pour renforcer leur autonomie et apporter des réponses collectives aux difficultés rencontrées dans le secteur.

Cheikhou Oumar Ba a notamment insisté sur la nécessité de consolider ces organisations et de faciliter leur accès au financement et aux équipements agricoles.

Il a également indiqué que l'État entend poursuivre l'accompagnement des coopératives, tout en renforçant la structuration des différentes filières à travers les interprofessions.

Le ministre a en outre annoncé le redémarrage du programme "Agri-jeunes", qui vise à renforcer l'insertion des jeunes dans le secteur agricole.

Pour Cheikhou Oumar Ba, le développement de l'agriculture doit participer davantage à la création d'emplois et à l'amélioration des revenus des jeunes et des femmes

Le ministre a promis d'engager, dès son retour à Dakar, des discussions avec les acteurs afin d'examiner les possibilités d'un accompagnement accru de la filière niébé.

À travers cette tournée, le département de l'Agriculture entend ainsi poursuivre le suivi de la campagne agricole, tout en identifiant, avec les producteurs, les besoins en organisation, financement et équipements nécessaires au développement des filières concernées.