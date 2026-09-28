Congo-Kinshasa: Paie de proximité - La CADECO verse les salaires des fonctionnaires à Inongo, Tshikapa, Walikale et Mweka

La paie de proximité des agents et fonctionnaires de l'État entre dans sa phase opérationnelle en République démocratique du Congo. La Caisse générale d'épargne du Congo (CADECO) assure désormais le paiement des fonctionnaires à Inongo, Tshikapa, Walikale et Mweka, dans le cadre du protocole d'accord conclu avec le ministère de la Fonction publique et avec l'accompagnement du Comité de suivi de la paie.

Ce dispositif vise à rapprocher les services de paiement des agents publics affectés dans des zones où l'accès aux services bancaires reste limité, afin de réduire les déplacements nécessaires pour percevoir leurs salaires. Le protocole signé en août prévoit notamment le recours à des guichets de proximité dans les zones insuffisamment couvertes par le système bancaire classique.

Selon des témoignages, auparavant, les agents étaient obligés de se rendre dans les chefs-lieux des provinces, en payant des frais de transport élevés et en parcourant parfois plusieurs jours de route pour percevoir leurs salaires.

À Inongo, chef-lieu du Maï-Ndombe, les premiers fonctionnaires ont commencé à percevoir leur salaire auprès de la CADECO le 21 septembre, après l'installation récente d'un guichet de l'institution dans la ville.

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La mise en oeuvre concerne également Tshikapa, Walikale et Mweka, dans le cadre du déploiement progressif de la paie de proximité.

Un cadre de la Fonction publique salue cette concrétisation, estimant qu'elle doit permettre aux fonctionnaires de réduire les contraintes liées aux déplacements pour accéder à leur rémunération.

Des documents nécessaires

Pour percevoir leur salaire, les agents concernés doivent notamment se munir de leur pièce d'identité, de leur arrêté ministériel ainsi que de la lettre du chef de division, avant leur identification auprès du dispositif de paiement.

La CADECO inscrit cette opération dans sa stratégie de redéploiement de ses services dans les zones où l'offre bancaire reste limitée. En juillet, le Comité de suivi de la paie avait indiqué que l'institution était présente dans une trentaine de territoires où aucune autre banque n'était implantée.

Le déploiement de la paie de proximité doit se poursuivre progressivement dans d'autres territoires, avec pour objectif de rapprocher les services financiers des agents publics affectés dans les zones rurales et enclavées.