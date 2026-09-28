Congo-Kinshasa: La CNDH demande une enquête après les violences infligées à un enfant accusé de sorcellerie à Luiza au Kasaï-Central

28 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) demande l'ouverture d'une enquête judiciaire après les violences infligées à un enfant accusé de sorcellerie dans le territoire de Luiza, au Kasaï-Central.

Dans un communiqué rendu public samedi, la CNDH indique que l'enfant a été frappé, ligoté puis abandonné dans une brousse par son père. Il a été retrouvé dans un état critique par un chasseur, qui l'a conduit vers une structure de santé. L'enfant est actuellement pris en charge à l'hôpital provincial de Kananga.

Une accusation portée par un prophète

Selon la CNDH, l'enfant vivait avec son père et sa marâtre. Il aurait été accusé de sorcellerie par un prophète. Après avoir appris cette accusation, son père l'aurait violenté avant de le ligoter et de l'abandonner en pleine brousse.

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Le père est actuellement en fuite, tandis que le pasteur mis en cause et la marâtre de l'enfant avaient été interpellés. Ils ont toutefois été libérés par un magistrat de Luiza, selon la CNDH.

La Commission demande l'arrestation du père, du pasteur et de la marâtre, ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les violences subies par l'enfant.

Elle réclame également des sanctions disciplinaires contre le magistrat concerné, que la CNDH accuse de complicité dans cette affaire.

La commission appelle par ailleurs les responsables religieux à jouer leur rôle de pacificateurs au sein des familles et à contribuer à la protection des enfants contre les violences liées aux accusations de sorcellerie.

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