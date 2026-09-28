Congo-Kinshasa: La navigation nocturne interdite après le naufrage du MV/MJP sur le Lac Tanganyika

Le gouvernement provincial du Tanganyika interdit la navigation nocturne des embarcations de type baleinière et de faible tonnage sur le lac Tanganyika. Cette mesure intervient après le naufrage du bateau MV/MJP survenu mercredi dernier, qui a fait 43 rescapés, tandis que plusieurs personnes restent portées disparues selon le bilan provisoire.

Dans un communiqué publié samedi, le gouvernement provincial annonce également le renforcement des contrôles techniques des embarcations ainsi que du respect des capacités de chargement et des normes de sécurité par les services lacustres.

Les bateaux exclusivement destinés au transport de marchandises ne sont plus autorisés à embarquer des passagers. Les embarcations transportant des voyageurs devront, quant à elles, tenir un manifeste exhaustif des personnes à bord.

Le port du gilet de sauvetage devient également obligatoire pour tous les passagers et membres d'équipage pendant la navigation.

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Les recherches se poursuivent

Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a instruit les services de secours, la Force navale et la Croix-Rouge d'intensifier les recherches des personnes portées disparues et d'assurer la prise en charge des rescapés.

Le gouvernement provincial appelle par ailleurs la population à ne pas emprunter des embarcations non homologuées ou ne respectant pas les normes de sécurité.

Ces nouvelles mesures interviennent alors que des restrictions similaires ont déjà été annoncées par les autorités du Tanganyika par le passé. Leur application effective reste toutefois un enjeu pour la sécurité de la navigation sur le lac.