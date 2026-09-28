Congo-Kinshasa: Le CNJ s'engage à poursuivre le projet « Pedals for Peace » de Miguel Masaisai

Le Conseil national de la jeunesse (CNJ) s'engage à poursuivre le projet « Pedals for Peace » initié par le cycliste Miguel Masaisai, décédé le 18 septembre au Congo-Brazzaville. Son président, Claude Mbuyi, l'a annoncé samedi 26 septembre à Kinshasa, lors d'une veillée organisée au siège du CNJ, à l'issue de trois jours de recueillement en mémoire du défunt.

Claude Mbuyi a également appelé la Fédération congolaise de cyclisme à instituer une compétition officielle portant le nom de Miguel Masaisai. Cette épreuve serait organisée chaque année au mois de septembre, en mémoire du cycliste.

Pérenniser le projet « Pedals for Peace »

Pour le président du CNJ, la disparition de Miguel Masaisai ne doit pas mettre fin à son projet. Il a ainsi pris l'engagement, au nom de son institution, de contribuer à la poursuite de « Pedals for Peace », une initiative à travers laquelle le cycliste portait un message de paix.

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La compétition proposée à la Fédération congolaise de cyclisme devrait, selon Claude Mbuyi, permettre aux jeunes Congolais de continuer à promouvoir les valeurs associées à cette initiative.

Au cours de cette veillée, qui a réuni des proches de Miguel Masaisai, des membres des fédérations de jeunesse et plusieurs autorités, Claude Mbuyi a également appelé la jeunesse congolaise à faire preuve de « dignité et de sérénité » lors des obsèques officielles.

Il a annoncé que le vélo, le casque et la tunique utilisés par Miguel Masaisai lors de son périple seront accompagnés au Musée national ou au Mémorial du Génocoste afin d'y être conservés.

Le président du CNJ a par ailleurs salué l'implication des ministres en charge des Sports, de la Jeunesse et de la Communication dans l'organisation du rapatriement de la dépouille du cycliste.

Miguel Masaisai est décédé près de la frontière camerounaise

Miguel Masaisai est décédé le 18 septembre dans un accident de la circulation à Kabos, près d'Ouesso, dans le nord de la République du Congo, à environ 9 kilomètres de Ntam, à la frontière avec le Cameroun.

Il poursuivait alors son périple à vélo vers le Cameroun, avant de rejoindre le Maroc, destination finale de « Pedals for Peace ». Une panne de vélo avait précédé son dernier trajet en véhicule, selon les informations rapportées par plusieurs sources.

Lancé à Goma, ce projet prévoyait de relier la ville du Nord-Kivu à Rabat, au Maroc, à travers plusieurs pays africains, avec un message en faveur de la paix et de l'unité.