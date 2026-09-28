Congo-Brazzaville: Journée de la paix - Des ressortissants de Boundji mobilisés autour d'une marche sportive

Une marche sportive a réuni, le 26 septembre à Brazzaville, des membres du Collectif des Jeunes de Boundji (CJB) et plusieurs associations partenaires à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Initiée autour du thème : « Paix, République, Engagement associatif », cette mobilisation a été présentée par ses initiateurs comme une occasion de promouvoir les valeurs de dialogue, de cohésion sociale et d'engagement citoyen, tout en rendant hommage aux actions du président Denis Sassou N'Guesso en faveur de la paix.

Tous vêtus de tenue de sport, les responsables associatifs et plusieurs participants ont pris part à cette marche pacifique organisée dans les rues de Brazzaville. À travers cette activité, le CJB, dirigé par le conseiller Prince Hérauld Mombouli Ebama, entendait associer la pratique sportive à un message de sensibilisation à la paix et au vivre-ensemble. L'initiative s'inscrit dans le prolongement de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année. En 2026, les Nations unies ont placé cette journée sur le thème : « Investir dans la paix : pour tous, partout, chaque jour », en appelant notamment à renforcer les efforts collectifs en faveur de la paix.

Pour Prince Hérauld Mombouli Ebama, l'engagement de la jeunesse constitue un élément important dans la consolidation de la cohésion sociale. Le leader et ses soutiens souhaitent ainsi encourager les jeunes congolais à s'investir davantage dans les activités associatives et citoyennes et à promouvoir le dialogue comme moyen de prévention et de règlement des différends. La mobilisation a également été l'occasion, pour les organisateurs, de rendre hommage au président Denis Sassou N'Guesso, auquel ils attribuent un rôle dans plusieurs initiatives diplomatiques et politiques liées à la recherche de solutions pacifiques en Afrique.

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Le conseiller a notamment évoqué le Protocole de Brazzaville du 13 décembre 1988, conclu dans le contexte des négociations sur la paix en Afrique australe. Les archives des Nations unies indiquent que le protocole prévoyait notamment des dispositions relatives au retrait progressif et total des troupes cubaines d'Angola et à la mise en oeuvre de la résolution 435 du Conseil de sécurité concernant la Namibie. Le dirigeant du CJB a aussi cité l'implication Denis Sassou N'Guesso dans la résolution de la crise en République centrafricaine, en tant que médiateur.

Hormis l'hommage rendu au chef de l'État, la marche a surtout voulu mettre en avant le rôle du sport comme espace de rassemblement et de sensibilisation. Pour les associations participantes, cette activité constitue un moyen de réunir des jeunes autour d'un message commun, indépendamment de leurs origines ou de leurs appartenances associatives. Le Collectif a, à cette occasion, appelé les jeunes, les associations et les autres forces vives à s'impliquer dans des initiatives favorisant la paix, la solidarité et le vivre-ensemble.