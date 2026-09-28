Congo-Brazzaville: Ordre des architectes du Congo - Alain Ndongo succède à Antoine Béli Bokolojoué

Le nouveau président de l'Ordre des architectes du Congo (OAC), Alain Ndongo, qui succède à Antoine Beli Bokolojoué a été élu au cours de l'assemblée générale élective, tenue le 26 septembre à Brazzaville.

Elu pour un mandat de trois ans renouvelable, le nouveau président de l'OAC sera suppléé dans l'exercice de ses fonctions par André Bitsené en sa qualité de vice-président. Le poste de secrétaire général a été confié à Sandra Tchinianga alors qu'Espérance Nkengué Bimangou gérera les finances de l'OAC en qualité de trésorière. Les participants ont également élu un commissaire aux comptes en la personne de Victor Kimpoutou.

En effet, le président sortant qui a passé 12 ans à la tête de l'OAC n'a pas été candidat à sa propre succession pour des raisons personnelles. « Je considère que j'ai accompli ma mission. Il revient à la nouvelle équipe de prendre le relais, en veillant à maintenir l'unité, la cohésion et le rassemblement au sein de notre institution. Ensemble, nous gagnerons des batailles, ensemble nous aurons des avancées. Quant à moi, en tant qu'ancien président, devant siéger au Conseil national, je continuerais à oeuvrer pour l'architecture et les architectes de mon pays », s'est engagé Antoine Béli Bokolojoué.

Seul président à avoir fait quatre mandats à la tête de cette institution en 34 ans d'existence, le député de Kimba, dans le département de Djoué-Léfini, s'était engagé, il y a trois ans, à faire aboutir la loi sur l'architecture. Aujourd'hui, il peut se targuer de dire mission accomplie car l'OAC vient de combler un vide abyssal par l'adoption et la promulgation de la loi 10-2025 du 28 mai 2025 relative au titre, à l'exercice de la profession d'architecte et à l'architecture en République du Congo.

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« Je suis très fier et très heureux d'avoir conduit et porté cette loi au Parlement, car elle permet désormais de réglementer notre profession. Je voudrai ici remercier, une fois de plus, le Parlement, le gouvernement, le Bureau exécutif et l'ensemble des architectes qui se sont mobilisés et impliqués dans le processus d'aboutissement de cette loi qui a été votée par le Parlement et promulguée par le président de la République le 28 mai 2025 », a-t-il rappelé, précisant qu'il appartenait désormais aux architectes d'en faire bon usage.

S'agissant des textes d'application de cette loi, il a indiqué que le gouvernement s'y attèle et les dispositions seront prises pour leur publication. Il s'agit notamment des projets de décrets portant Code des devoirs professionnels des architectes en République du Congo ; portant Barème des honoraires d'architecte; ainsi que celui portant classification, protection, conservation, réhabilitation ou restauration des sites classés, des monuments historiques et du patrimoine architectural.

Faisant de l'architecture son sacerdoce, Antoine Béli Bokolojoué travaille actuellement sur une proposition de loi portant Code de la commande publique de la maîtrise d'oeuvre d'architecture. Ce code va instituer, a-t-il expliqué, la programmation architecturale, technique et urbaine comme étape préalable et obligatoire dans les projets publics, instaurer les procédures adaptées pour les petits contrats, des seuils pour des appels d'offres restreints, appels d'offres ouverts et l'obligation d'un concours à partir d'un certain seuil. Le but étant de donner la chance à chaque architecte d'accéder à la commande publique et permettre d'avoir le choix du meilleur projet pour améliorer la qualité architecturale dans le pays.

« J'y travaille et elle aboutira. Après 12 ans à la tête de l'Ordre, un record, il est temps pour moi de passer à autre chose. Je vais servir mon pays autrement. Ce jour, je quitte le bureau exécutif avec le sentiment d'un devoir accompli », s'est réjoui le désormais ancien président de l'OAC.

Au regard de beaucoup de défis qui restent encore à relever, il a souligné la nécessité de faire preuve de résilience, du courage, d'audace, surtout du respect des institutions et des gouvernants. « L'architecte est un homme discipliné, qui respecte les autres, il n'est donc pas dans l'invective, dans l'insulte, dans la toxicité. Je continuerai à m'impliquer pour les questions concernant l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement urbain de mon pays pour une meilleure qualité architecturale, un meilleur cadre de vie et un meilleur cadre bâti pour nos populations », a conclu Antoine Béli Bokolojoué.

Organisation professionnelle visant à promouvoir la profession d'architecte et d'en contrôler l'exercice, l'OAC a été créé par la loi 013-92 du 29 avril 1992.