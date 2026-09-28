Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Les projets de création chorégraphique attendus

28 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rosalie Tsiankolela Bindika

Zonz'art et The Last Popper lancent avec le soutien des ateliers Sahm la deuxième édition du concours work in Progress solo afin de permettre aux artistes ayant un solo de création en cours de le faire évaluer et de poursuivre son parcours. Le projet soumis doit être présenté, le 7 novembre, aux ateliers Sahm, à Brazzaville.

Au programme : battles, work-in-progress, spectacles et ateliers dédiés à la mobilité des danseurs congolais.

Le gagnant va participer au concours work in Progress Lab Hop Cameroun qui se tiendra en décembre 2026. Il bénéficiera, par ailleurs, d'un voyage, d'un hébergement et autres frais pris en charge ainsi que d'autres prix pour pousser la création et le développement artistique.

Pour y participer, les éléments doivent être fournis au plus tard le 11 octobre prochain : Nom de l'artiste, le titre du projet, une vidéo de présentation orale du projet (3 minutes au maximum), une vidéo de la création chorégraphique qui sera présentée lors du concours (10 minutes au maximum).

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.