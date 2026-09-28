Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Les projets de création chorégraphique attendus

Zonz'art et The Last Popper lancent avec le soutien des ateliers Sahm la deuxième édition du concours work in Progress solo afin de permettre aux artistes ayant un solo de création en cours de le faire évaluer et de poursuivre son parcours. Le projet soumis doit être présenté, le 7 novembre, aux ateliers Sahm, à Brazzaville.

Au programme : battles, work-in-progress, spectacles et ateliers dédiés à la mobilité des danseurs congolais.

Le gagnant va participer au concours work in Progress Lab Hop Cameroun qui se tiendra en décembre 2026. Il bénéficiera, par ailleurs, d'un voyage, d'un hébergement et autres frais pris en charge ainsi que d'autres prix pour pousser la création et le développement artistique.

Pour y participer, les éléments doivent être fournis au plus tard le 11 octobre prochain : Nom de l'artiste, le titre du projet, une vidéo de présentation orale du projet (3 minutes au maximum), une vidéo de la création chorégraphique qui sera présentée lors du concours (10 minutes au maximum).