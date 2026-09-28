Congo-Brazzaville: Solidarité - La BPC remet des kits scolaires à plusieurs orphelinats

À l'occasion de la rentrée scolaire, la Banque postale du Congo (BPC) a remis, le 27 septembre à Brazzaville, des kits scolaires et des vivres à 137 enfants issus de plusieurs structures d'accueil. L'opération, organisée dans le cadre de la « Caravane de solidarité », en partenariat avec l'association Synergie de soutien des couches fragiles (2SCF), vise à accompagner les enfants vulnérables et à contribuer à leur scolarisation dans de meilleures conditions.

Des cahiers, des stylos, des cartables, des manuels et diverses fournitures scolaires, auxquels se sont ajoutés des vivres ont été distribués aux pensionnaires des orphelinats. Ces dons sont destinés à accompagner les bénéficiaires au début de la nouvelle année scolaire. Conduite par le directeur général de la BPC, Calixte Médard Tabangoli, la caravane s'est notamment rendue à l'orphelinat « Les Bons Bergers », à Talangaï, dans le sixième arrondissement, au Centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables, à Batignolles, dans le quatrième arrondissement, ainsi qu'à l'orphelinat « Tabitha de Jésus-Christ », à Mayanga, dans le huitième arrondissement, Madibou.

La caravane de solidarité intervient alors que la rentrée scolaire est placée sous le signe de la Journée internationale de l'alphabétisation. Pour le directeur général de la BPC, cette initiative dépasse la simple remise de fournitures scolaires. Elle traduit la volonté de la structure bancaire de renforcer son engagement auprès des communautés et de contribuer, à travers l'éducation, à la construction de l'avenir des jeunes. « L'éducation demeure le levier le plus sûr pour offrir à chaque enfant, quelle que soit sa situation de départ, une chance réelle de construire son propre chemin », a-t-il souligné, saluant le travail accompli quotidiennement par les responsables et les encadreurs des structures bénéficiaires.

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Calixte Médard Tabangoli a également rappelé que l'engagement social de la banque s'inscrit dans la durée. La « Caravane de solidarité » constitue ainsi, selon lui, l'une des expressions de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La BPC souhaite notamment accompagner les enfants afin qu'ils abordent l'année scolaire avec davantage de sérénité et dans de meilleures conditions.

La contribution de la banque a été saluée par les bénéficiaires, à l'instar de la présidente de l'Association 2SCF, Francine Servyce née Bambi, qui s'est également réjouie de la continuité du partenariat établi avec la BPC depuis 2024. Elle a estimé que les dons remis aux enfants ne se limitent pas à leur valeur matérielle. Ils constituent aussi, d'après elle, un message d'encouragement adressé à ces enfants et une marque de confiance envers leur avenir. « Vous donnez aux enfants la possibilité de commencer leur année scolaire avec davantage de dignité, de confiance et d'espoir », a-t-elle déclaré.

Pour la responsable de l'association, la poursuite de ce partenariat devrait permettre de développer d'autres actions en faveur des enfants, des familles et des personnes en situation de vulnérabilité. Un engagement salué avec émotion par Grâce Oko, de l'orphelinat « Les Bons Bergers », et Trésor Tsiba, du Centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables, qui ont, à leur tour, exprimé leur gratitude et pris l'engagement de redoubler d'efforts à l'école au cours de cette nouvelle année scolaire.