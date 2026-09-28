La République démocratique du Congo entre dans une nouvelle phase du recensement de la population. Ce deuxième recensement de l'histoire du pays, le premier depuis 1984, a été lancé au début de cette année 2026 pour les autorités. Après une table ronde pour fixer son financement de près de 200 millions de dollars et plusieurs mois de préparatifs, les premiers agents seront déployés dans les rues du pays à partir de mardi 29 septembre pour les opérations de cartographie censitaire.

C'est le début de la phase pratique de ce recensement. Dès mardi 29 septembre, des milliers d'agents cartographes vont commencer à sillonner Kinshasa d'abord, puis les provinces, pour la première partie de la collecte de données. Ils vont se rendre dans les quartiers, auprès des ménages pour répertorier les zones d'habitation, les zones d'activité, les différents bâtiments type école, hôpitaux, commerces...

Cette phase de cartographie censitaire doit durer trois mois. Dès la fin de cette année, on aura déjà accès à des données importantes comme le nombre d'habitants que compte le pays ou encore la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, il n'y a que des estimations assez larges. On parle de plus de 100 millions de Congolais, de plus de 20 millions de Kinois... La réalité de ces données sera enfin connue.

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Une carte d'identité de la population congolaise

Cette phase de cartographie va aussi préparer le déploiement des agents pour le dénombrement. Pendant deux semaines, en juillet 2027, ce sont plus d'une centaine de milliers de personnels qui vont parcourir le pays pour compter les habitants. Cela permettra d'avoir une réelle carte d'identité de cette population congolaise : son âge, son genre, son activité...

Les autorités assurent que ces opérations doivent aussi avoir lieu dans les zones sous la menace des groupes armés, comme dans la partie du Nord et du Sud-Kivu sous contrôle de l'AFC/M23.